Im Großraum Wien

Amazon: Zustellung am selben Tag

Dominik Schebach | 07.02.2025

Für Prime-Kunden ist die Zustellung am selben Tag ab Bestellung in der Höhe von 20 Euro kostenlos.

Seit dieser Woche bietet Amazon seinen Prime-Kunden kostenlose Same-Day-Lieferung im Großraum Wien an. Das Liefergebiet erstreckt sich neben der Bundeshauptstadt auch auf die Ortschaften Guntramsdorf, Wiener Neudorf, Perchtoldsdorf, Maria Enzersdorf, Mödling sowie Brunn am Gebirge. Produkte welche montags bis freitags bis 11 Uhr bestellt werden, sollen laut Online-Konzern noch am selben Tag bis 22 Uhr zugestellt werden.

„Wir wissen, dass unsere Kundinnen und Kunden nicht nur die große Auswahl und die günstigen Preise schätzen, sondern auch eine schnelle und zuverlässige Lieferung“, erklärt dazu Miriam Enzi, die als Senior Regional Manager bei Amazon Logistics in Österreich für die fünf Verteilzentren in Wien, Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark verantwortlich ist.

Die Zustellung am selben Tag kann bereits während des Bestellvorgangs ausgewählt werden. Die Option gilt für Produkte des täglichen Bedarfs, Elektronikartikel, Bastelzubehör, Bücher, Spielzeug und weiterer Kategorien. Artikel, die für die Same-Day-Lieferung qualifiziert sind, werden auf der Produktdetailseite und in der Bestellübersicht entsprechend gekennzeichnet.

Für Prime-Mitglieder ist die Lieferung am selben Tag bei Bestellungen über 20 Euro kostenlos. Bei Bestellungen unter 20 Euro wird eine Gebühr von 4,99 Euro erhoben. Für Nicht-Prime-Kunden wird eine Zusatzgebühr von 9,99 Euro fällig. In diesem Zusammenhang verweist Amazon in seiner Aussendung ausdrücklich auf die Möglichkeit, dass sich Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft für eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft anmelden können. Die Same-Day-Lieferung ist abhängig von der Verfügbarkeit.