„Neue Maßstäbe in Sachen kabelloser Bodenreinigung“

Neu: Rowenta X-Clean 10 Waschsauger

Kleingeräte | 1 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 07.02.2025

Viele Menschen erachten die Haushaltsreinigung als mühsam. Rowenta möchte dem - zumindest in Sachen Bodenpflege - entgegenwirken und präsentiert den kabellosen, „intelligenten“ X-Clean 10 Waschsauger. Dieser sei ultraleicht, erkenne Verschmutzungen und beseitige diese im Handumdrehen, wie Rowenta beschreibt. Das Selbstreinigungssystem mache das manuelle Reinigen des Waschsaugers darüber hinaus obsolet.

Laut eigenen Angaben setze Rowenta mit dem „intelligenten“ X-Clean 10 Waschsauger neue Maßstäbe in Sachen kabelloser Bodenreinigung. Für all jene, die es unkompliziert und effizient mögen, sei der X-Clean 10, der in einem Schritt saugt und wischt, der perfekte Haushaltsbegleiter: Er biete optimale Reinigungsergebnisse ganz ohne Aufwand. „Hartböden werden in der Hälfte der üblich aufgewendeten Zeit, von verschiedensten Verschmutzungen befreit. Ganz gleich ob feste Partikel wie Krümel, Tierhaare und Erde oder flüssige Rückstände wie Joghurt

, Ketchup oder Eier – ein Zug und der Boden ist wieder sauber!“, so der Hersteller, der als weiteres Highlight nennt: „ Der leistungsstarke X-Clean 10 erkennt den Verschmutzungsgrad in Echtzeit und zeigt ihn über das nutzerfreundliche LED an. Basierend darauf passt er sowohl Wasserfluss als auch Saugleistung automatisch an“.

Während der Bodenreinigung werden Frisch- und Schmutzwasser in großen Wassertanks voneinander getrennt: 790 Milliliter Fassungsvermögen für sauberes, 670 Milliliter für schmutziges Wasser. In Kombination mit der effizienten Düse mit 550 Umdrehungen pro Minute sowie der verhältnismäßig langen Laufzeit von bis zu 60 Minuten, soll die tägliche Bodenreinigung schnell und mühelos von der Hand gehen. „Gegen diese Reinigungskraft sind selbst hartnäckige eingetrocknete Flecken chancenlos“, sagt Rowenta.

Rowenta entwickelte das neue Reinigungstool, das über einen elektrischen Selbstantrieb verfügt, in Zusammenarbeit mit dem Robotics-Experten Narwal. Mit dem elektrischen Selbstantrieb ziehe sich der X-Clean 10 eigenständig nach vorn, wodurch der körperliche Aufwand spürbar reduziert werde und sich die Reinigungsarbeiten mühelos erledigen lassen, erklären die Konstrukteure. Mit 0,8 Kilogramm liegt der kompakte Waschsauger leicht in der Hand. Gleichzeitig präsentiert er sich wendig. Dank des Designs, einschließlich beweglicher Düse sowie fortschrittlicher Dreh- und Schwenktechnologie, müsse sich niemand mehr verrenken, um an schwer erreichbare Stellen zu gelangen. Das flexible Gerät lässt sich um bis zu 180 Grad neigen, wodurch es nah an die Wände und unter niedrige Möbel mit einer Höhe von bis zu 13 Zentimetern kommt.

Selbstreinigung auf Knopfdruck

Die Gerätereinigung passiert via Knopfdruck. Rowenta erklärt: „Dabei werden die Rollen und Schläuche in weniger als zwei Minuten automatisch von den Verschmutzungen befreit. Im Anschluss beginnt der Trockenzyklus bei 65°C, bei dem Feuchtigkeit und schlechte Gerüche keine Chance mehr haben. Die integrierte Sprachassistenz führt durch den Prozess und gibt Bescheid, sobald die Selbstreinigung abgeschlossen ist. Der gesamte Zyklus dauert rund 30 Minuten.“

Oben drauf packt Rowenta eine 15-jährige „garantierte“ Reparierbarkeit sowie „eine schnelle und kostengünstige“ Lieferung von Ersatzteilen.

Der X-Clean 10 Staubsauger von Rowenta ist ab Februar 2025 erhältlich. Die UVP des

Rowenta X-Clean 10 (GZ7035) liegt bei 769,99 Euro.