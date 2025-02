Einbaugeräte sowie Premieren bei Farben und Kleingeräten

Smeg auf der KOOP 2025

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 07.02.2025

Am 16. und 17. Februar 2025 findet in der Messe Berlin die KOOP 2025 statt, die große Kooperationsmesse von Expert und Euronics Deutschland. Auch der italienische Hausgeräte-Hersteller Smeg wird unter den Ausstellern sein und seine Highlights für 2025 präsentieren – „mit Deutschland-Premieren bei Farben und Kleingeräten“, wie das Unternehmen ankündigt.

Auf der großen Kooperationsmesse von Expert und Euronics, der KOOP, wartet Smeg gleich mit zwei Premieren auf. Bei den Kleingeräten erweitert der Farbton Storm Blue die breite Farbpalette (elektro.at berichtete). Smeg beschreibt: „Dieses matte, kraftvolle Blau erinnert an die wilde Schönheit eines wolkenverhangenen, stürmischen Himmels. Genau diese energiegeladene, majestätische Stimmung transportieren die neuen 2-Schlitz-Toaster, Wasserkocher und Filter-Kaffeemaschinen in den Verkaufsraum – und in die Küche.“

Im Segment Kaffeemaschinen möchte Smeg zur KOOP seine Position als Vollsortimenter unterstreichen. In Berlin wird die semiprofessionelle Siebträger-Espressomaschine mit edel-matter Front im Fokus stehen. Smeg sagt: „Gemeinsam mit der dazu passenden Kaffeemühle entstehen echte Barista-Momente.“ Die Smeg Produktfamilie umfasst auch Siebträger-Espressomaschinen mit und ohne integrierter Mühle, Filter-Kaffeemaschinen sowie Kaffeevollautomaten – jedes Gerät mit der unverwechselbaren Handschrift der italienischen Designer.

Sneak-Preview

Auch eine Sneak-Preview wird es zur KOOP geben. Smeg stellt hier nämlich erstmals seinen Sodamaker öffentlich vor. Dieser neue Wassersprudler sei ein weiterer Beweis, dass Küchengeräte mehr sind als nur funktionale Helfer und bei weitem nicht uniform daherkommen müssen, wie Smeg ankündigt.

Zu den Einbaugeräten, die am Stand 204 in Halle 27 zu sehen sein werden, gehört die durchgängig schwarze Designlinie Linea Pure Black. Die Multifunktionsöfen und -Mikrowellen, Weinlagerschränke und alle anderen Einbaugeräte im Dark-Look sollen für den besonderen Akzent sorgen – sei es im minimalistisch-eleganten Ambiente mit dunklen Möbelfronten, Fußböden und Arbeitsplatten oder als Kontrast-Highlight in hellen Räumen, mit farbigen Wänden oder Möbeln. Als „Platzwunder und Allroundhelden“ würden sich dabei die Multifunktionsbacköfen Omnichef präsentieren. „Das Flaggschiff der Gerätefamilie mit der innovativen Galileo-Multicooking-Technologie vereint die Garmethoden klassisches Backen, Dampfgaren und Mikrowelle. Die Öfen liefern stets qualitativ hochwertige Back- und Garresultate. Gleichzeitig helfen sie viel Zeit zu sparen, je nach zubereiteter Speise bis zu 70 %“, beschreibt Smeg.

„Ein Besuch bei uns lohnt sich“

Diese und weitere Gerätehighlights wird Smeg während der KOOP am Stand 204 in Halle 27 präsentieren. „Ein Besuch bei uns lohnt sich in diesem Jahr aber nicht allein wegen der vielen Produktneuheiten. Auch bei unseren Markenbotschaften gibt es spannende Entwicklungen“, unterstreicht Silke Eckstein, Vertriebsleiterin Haushalt bei Smeg Deutschland. „Wir freuen uns schon sehr darauf zu erfahren, wie die Expert- und Euronics-Händler unseren neuen Spirit erleben. Denn nur dieser offene Austausch ermöglicht uns, Angebote zu schaffen, die sich im Markt abheben und ankommen.“