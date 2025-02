SONNENKRAFT startet 2025 mit Innovation und Kultur

Als besonderes Highlight lud SONNENKRAFT seine Gäste zu einem exklusiven Abend in das Stadttheater Klagenfurt ein. Dort erlebten die Teilnehmer die exklusive Vorpremiere von Dance Episodes. Diese Veranstaltung ist das Ergebnis einer engen Kooperation zwischen SONNENKRAFT und dem Stadttheater Klagenfurt, die mit der Installation einer Photovoltaikanlage einen nachhaltigen Beitrag zur Energieeffizienz des Theaters leistet. „Die Solarbranche hat in den letzten 30 Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt. Doch was uns immer getragen hat, ist Vertrauen, Zusammenarbeit und die gemeinsame Überzeugung, dass nachhaltige Energie die Zukunft ist. Damit die Energiewende gelingt, braucht es jedoch auch verlässliche politische Rahmenbedingungen, die erneuerbare Energien gezielt unterstützen und fördern“, so Peter Prasser, Geschäftsführer von SONNENKRAFT.