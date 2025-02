E&W Podcast Folge 15

Die Branche im Ohr – Teil 15: Julia Jamy im Gespräch mit Martin Karall

Die Branche | 0 | Menschen, Podcast | Wolfgang Schalko | 09.02.2025

„Die Branche im Ohr” – im Podcast der E&W wollen wir Ihnen u.a. Menschen aus der Branche so vorstellen, wie man sie noch nicht kennt, und Themen aufgreifen, über die manch einer nicht so gerne laut spricht. In Teil 15 hören Sie den Bundesberufsgruppenobmann der Kommunikationselektroniker und Geschäftsführer von „Karall & Matausch“, Martin Karall, dieses Mal im Gespräch mit Julia Jamy.

In Teil 15 unseres Podcasts „Die Branche im Ohr“ trifft Julia Jamy auf Martin Karall, Bundesberufsgruppenobmann der Kommunikationselektroniker und Geschäftsführer von „Karall & Matausch“. Er spricht über die Herausforderungen in seiner Rolle als Bundesberufsgruppenobmann, die Entwicklung der Branche in den letzten Jahren und die wachsende Bedeutung Künstlicher Intelligenz. Karall thematisiert den Fachkräftemangel, sein persönliches Erfolgsrezept und die Auswirkungen neuer Technologien wie 5G, Smart Home und Streaming auf den Berufsalltag der Kommunikationselektroniker. Zudem gibt Karall ein Update zum aktuellen Stand des Reparaturbonus.

Aber hören Sie selbst rein …

Podcast: