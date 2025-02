E-Mobility-Event

5. Wiener Elektro Tage wieder auf dem Wiener Rathausplatz

Elektromobilität | 0 | | Dominik Schebach | 10.02.2025

Die 5. Wiener Elektro Tage werden wieder auf dem Rathausplatz stattfinden. (© Barbara Nidetzky / PMC)

Die Elektromobilität zieht immer weiter in den Alltag ein. Potenzielle Käufer können heute aus einem stetig wachsenden Portfolio an E-Fahrzeugen sowie aus einer Vielzahl an Ladelösungen wählen. Vom 25. bis 28. September können sich dazu die Endkunden bei den Wiener Elektro Tage einen Überblick verschaffen – diesmal wieder vor dem Wiener Rathaus.

Vergangenes Jahr waren die Wiener Elektro Tage auf den Wiener Heldenplatz ausgewichen. Dieses Jahr findet die Veranstaltung wieder vor dem Wiener Rathaus statt, wie Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage, bestätigte „Wir freuen uns, die fünften Wiener Elektro Tage ankündigen zu dürfen, die 2025 erneut auf dem Wiener Rathausplatz stattfinden werden. Diese Veranstaltung steht wie keine andere für den gemeinsamen Einsatz der Automobilbranche und der Stadt Wien, um die Mobilitätswende voranzutreiben. Wir laden alle herzlich ein, die Zukunft der Mobilität hautnah zu erleben.“

Mit Ende Dezember 2024 gab es in Österreich 200.603 rein elektrisch betriebene Pkw. Das sind 3,8% des gesamten Pkw-Bestands in Österreich. In Österreich gibt es zudem bereits mehr als 28.000 öffentliche Ladepunkte. Bei den Wiener Elektro Tagen will der Veranstalter deswegen umfassend und markenübergreifend zum Thema E-Mobilität, einschließlich Ladeinfrastruktur, Finanzierung und Förderungen informieren.

Mit einer abwechslungsreichen Kombination aus Neuheiten aus den Bereichen E-Mobilität und Energielösungen sowie Information und Beratung, Kulinarik und Unterhaltung sorgen die Wiener Elektro Tage bei freiem Eintritt für nachhaltige Wirkung beim Publikum. Dabei rückt allerdings die Veranstaltung vom reinen Elektro-Antrieb ab: Erstmals sollen neben reinen Elektrofahrzeugen auch Plug-in-Hybride Teil der Ausstellung sein.