Erwägt Panasonic den Verkauf von seiner TV-Sparte?

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 10.02.2025

Erst kürzlich erhielt Panasonic auf der CES eine Auszeichnung für seinen neuen OLED-Fernseher. Nun steht ein Verkauf der TV-Sparte im Raum. (© Panasonic)

Wie mehrere Medien berichten, könnte Panasonic seine TV-Sparte verkaufen – ein Schritt, der die Branche aufhorchen lässt. Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich hinter diesen Gerüchten? elektro.at hat nachgefragt.

„Wir sind darauf vorbereitet, die Fernsehsparte zu verkaufen, haben uns aber noch nicht für einen konkreten Plan entschieden.“ Das sagte Pansonic Präsident Yuki Kusumi laut einem Bericht von Nikkei im Rahmen einer Online-Pressekonferenz. Als Begründung für den möglichen Verkauf nennt das Unternehmen die fallenden Marktanteile im Segment für Smart-TVs. Immer mehr habe Panasonic mit chinesischen Konkurrenten wie Hisense oder TCL zu kämpfen. Wie die deutsche Plattform digitalfernsehen.de berichtet, hielt der Hersteller in den 2010er Jahren noch rund 20 Prozent, so sind es inzwischen nur noch rund 12,8 Prozent, bei weiter fallender Tendenz. In der japanischen Heimat habe sich der Marktanteil sogar fast halbiert.Weitere Ursache seien noch nicht aufgefangene Investitionskosten im Bereich etwa von Auto-Batterien.

„Wir möchten nur ungern darauf verzichten“

Im Zuge eines Konzernumbaus will sich Panasonic also in Zukunft alleine auf seine Wachstumssegmente konzentrieren. Die Fernsehsparte gehöre nicht mehr dazu. Doch was ist dran an den Gerüchten? elektro.at hat bei Österreich-VL Georg Kink nachgefragt. „Dieser Schritt wird nicht über Nacht erfolgen. Wir haben enorm viel Geld in die Entwicklung unseres neuen Betriebssystems gesteckt. Zudem haben wir versucht, uns noch mehr auf dem amerikanischen Markt zu etablieren. Gerade erst haben wir in Las Vegas auf der CES eine Auszeichnung für unseren neuen OLED-Fernseher erhalten. Darauf möchten wir nur ungern verzichten.“ Dennoch scheut sich Kink nicht, offen anzusprechen, dass der gesamte TV-Markt momentan herausfordernd ist: „Wir haben ein Problem identifiziert und handeln schnell. Natürlich muss auch Panasonic seine profitable Nische finden.“