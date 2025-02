17. Februar bis 6. März 2025

Liebherr Roadshow 2025

Hausgeräte | 0 | Veranstaltungen | Stefanie Bruckbauer | 10.02.2025

Liebherr ist im Rahmen der Roadshow von 17. Februar bis 6. März 2025 in zehn Städten in ganz Österreich unterwegs.

Liebherr-Hausgeräte macht sich mit seinem Megatruck erneut auf den Weg und tourt durch Österreich. Vom 17. Februar bis 6. März 2025 werden Fachhändlern und Geschäftspartnern in zehn Städten die neuesten Highlights aus der Welt der Kühl- und Gefriergeräte vorgestellt. Hier finden Sie die Termine und Locations der Roadshow.

Liebherr-Hausgeräte lädt zur exklusiven Roadshow durch Österreich ein. Vom 17. Februar bis zum 6. März 2025 tourt der Experte für Kühlen und Gefrieren mit einem Truck durch zehn Städte, um Fachhändlern und Geschäftspartnern die neuesten Produkte und modernsten Technologien zu präsentieren.

Die Highlights im Überblick

Auf der Tour mit dabei sind die neuesten Liebherr Innovationen. So zB. der FNXA 522I – „der weltweit erste kreislauffähige Gefrierschrank“, wie Liebherr sagt. Damit möchte Liebherr zeigen, wie sich Nachhaltigkeit und modernste Technologie vereinen lassen. „Als erster kreislauffähiger Gefrierschrank ist dieses Modell ein Schritt in Richtung einer zirkulären Wirtschaft und setzt Maßstäbe in der Branche“, sagt der Kühlpro.

Neue French-Door Geräte

Die neuen Liebherr French-Door-Geräte vereinen Funktionalität und Design durch den großzügigen Stauraum, das edle, durchdachte Design und innovative Features.

Energieeffizienz-Champions im Einbaubereich

Im Rahmen der Roadshow werden Einbaugeräte gezeigt, die nicht nur mit ihrer Leistung, sondern auch mit höchster Energieeffizienz überzeugen, wodurch Liebherr zum wiederholten Mal seine Expertise im Bereich Umweltfreundlichkeit deutlich macht.

Neue Maßstäbe in der Küchenplanung setzt Liebherr mit den neuen Unterbaugeräten. Diese Modelle in EEK C für die Nischenhöhe von 86 bis 92 cm sollen für mehr Flexibilität in der Küchenplanung sorgen und mit ihrem Fassungsvermögen den wachsenden Trend zu höheren Küchen erfüllen. „Während Weingeräte Platz für bis zu sechs zusätzliche Flaschen bieten, überzeugen Kühl- und Gefriergeräte mit einem Plus von neun Litern Volumen“, ergänzt der Kühlpro.

Virtuelle Produktionswelten

Mithilfe von VR-Brillen kann eine virtuelle Reise durch die Produktionsstätten von Liebherr unternommen und dabei spannende Einblicke in die Herstellung der Geräte gewonnen werden. Und auch „Profis“ kommen auf ihre Kosten: Liebherr präsentiert nämlich seine bewährten Lösungen für Gastronomie, Hotellerie, das Gesundheitswesen und andere professionelle Bereiche.

Termine & Stationen

Liebherr ist im Rahmen der Roadshow von 17. Februar bis 6. März von jeweils 9.00 – 20.00 Uhr in zehn Städten in ganz Österreich unterwegs.

Die Anmeldung erfolgt über events.liebherr.com.

17.02.2025: Nenzing

Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Dr. Hans Liebherr Straße 1

6710 Nenzing

18.02. & 19.02.2025: Wien

Liebherr-Hausgeräte Store

Wiedner Gürtel 13

1100 Wien

19.02.2025: Telfs

Liebherr Werk Telfs GmbH

Hans-Liebherr-Straße 35

6410 Telfs

21.02.2025: Salzburg

Schachermayer GmbH

Bayernstraße 20

5071 Salzburg

24.02.2025: Villach

Schäcke Villach

Emil von Behring-Straße 19

9500 Villach

26. & 27.02.2025: Graz

Schachermayer Graz

Feldkirchner Straße 15

8054 Seiersberg

28.02.2024: Leoben (12:00 bis 20:00 Uhr)

Hauptplatz Leoben

8700 Leoben

03.03.2025: St. Pölten

Schachermayer GmbH

Mostviertelstraße 3-5

3100 St. Pölten

05.& 06.03.2025: Linz

Schachermayer GmbH

Schachermayerstraße 2

4020 Linz

06.03.2025: Lienz

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1

9900 Lienz