Erfahrener Branchenprofi

Murat Yatkin ist neuer RED ZAC Vorstand

Die Branche | 5 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 10.02.2025

Mit Murat Yatkin holt sich RED ZAC einen erfahrenen Branchenprofi als Nachfolger für Brendan Lenane (der ebenfalls mit Februar als Vorstand zu Euronics Deutschland wechselte) an Bord. Der 48-jährige Yatkin ist gebürtiger Berliner, blickt auf umfangreiche Erfahrung in leitenden Funktionen bei Samsung, Sony und zuletzt TP Vision Europe zurück und ist Dozent an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg.

„Mit Murat Yatkin konnten wir einen etablierten DACH-Manager gewinnen, der seine umfangreiche Erfahrung in der Industrie einbringen wird“, betonen Aufsichtsratsvorsitzender Volker Meier, Euronics Austria und sein Stellvertreter Günther Kappacher. „Seine neue Herausforderung ist es nun, mehr als 200 inhabergeführte Stores mit 65.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und rund 3.000 Mitarbeitern zu unterstützen, weiterzuentwickeln und mit uns gemeinsam einen innovativen Weg in die Zukunft zu gestalten.“

„Ich freue mich sehr, ab sofort mit den Funktionären, den Händlern in ganz Österreich sowie den Zacis in Biedermannsdorf zusammenzuarbeiten und die Nachfolge von Brendan Lenane anzutreten. Es wird eine spannende Herausforderung, denn RED ZAC hat in den vergangenen Jahren einen innovativen Weg als starker Partner für die Händler in der Region aber auch die Industriepartner eingeschlagen“, sagt Murat Yatkin. „Als Vorstand der genossenschaftlichen Dienstleistungszentrale RED ZAC stehen für mich vor allem die Funktionäre und Mitglieder im Fokus – diese wollen wir auch künftig bestmöglich servicieren und ihre Präsenz in der Region mit einem starken Markenauftritt festigen. Ich habe in den vergangenen Jahren vielfach mit Brendan Lenane und dem Team zusammengearbeitet, nun heben wir diese Partnerschaft auf ein neues Level – denn eines ist klar, durch meine Erfolge im Fachhandel und mit dem Wechsel von Brendan zu Euronics Deutschland werden wir gemeinsam die Kooperation intensivieren.“

Über Murat Yatkin

Murat Yatkin ist wie erwähnt gebürtiger Berliner, verheiratet und Vater von drei Kindern. Privat lebt er mit seiner Familie auf einem eigenen Hof, mit Ferienwohnungen, Pferden und Hühnern. Zusätzlich setzt er sich ehrenamtlich für seine Heimatgemeinde Burghaun (Hessen, D) und die Kirche ein. Seinen Abschluss als Diplomkaufmann absolvierte er an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.

Nach Stationen bei Sony, verschiedenen Führungspositionen in Vertrieb und Marketing bei Samsung sowie als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Groupe SEB, war er von 2019 bis 2024 Managing Director der TP Vision Europe BV, wo er das Team von Philips TV & Audio DACH führte. In diese Zeit fallen auch mehrere Auszeichnungen als „Supplier of the Year“ von Euronics (2023 und 2024) und „Industrie Bronze Partner“ in 2023 und „Silber Partner“ in 2024 von Expert. Außerdem zeichnete Focus Money TP Vision unter seiner Leitung zwei Mal mit dem Preis für „Beste Nachhaltigkeit in der UE-Branche“ aus und Yatkin führte die Organisation von Platz 5 im TV Markt auf Platz 3 in DACH vor allem durch seine Mehrwertstrategie im Fachhandel. Zusätzlich ist Murat Yatkin als Dozent an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg tätig.