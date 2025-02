Panasonic schließt Werk in OÖ

140 Mitarbeiter betroffen

Panasonic will seine Produktion wieder verstärkt nach Asien verlagern. (© Panasonic)

Panasonic zieht einen Schlussstrich unter seinen Standort in Enns: Bis Dezember 2025 wird die Produktion eingestellt. Laut "Oberösterreichischen Nachrichten" sind rund 140 Beschäftigte der "Panasonic Industrial Devices Material" betroffen. In Enns wird Basismaterial für Leiterplatten hergestellt.

Obwohl das „bittere Ende“ nun überraschend kommt, war es intern bereits häufig ein Thema, dass ein langfristiges Bestehen angesichts der aggressiven Preiskonkurrenz aus China schwierig sein würde, berichtet die „Oberösterreichischen Nachrichten“. Demnach handle es sich um einen „strategischen Abschied auf Raten“, der sich unter anderem durch ausbleibende Investitionen in den Maschinenpark abgezeichnet habe.

Schwächelnder Markt

Der Standort für die Produktion des Leiterplattenmaterials in Enns war der einzige von Panasonic außerhalb Asiens. „Der Marktanteil Europas an der Produktion für diese Art von Komponenten ist in den letzten 20 Jahren von circa 20 auf zwei Prozent geschrumpft“, so eine Unternehmenssprecherin gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“. Während die USA und Europa 2000 noch einen Anteil von zirka 50 Prozent produzierten, werden heute 85 Prozent in Asien bzw. vor allem in China gefertigt.

Außerdem problematisch: Ein schwächelnder Markt, in dem kein Wachstum zu erwarten sei. Panasonic ist laut Sprecherin der „fast letzte Produzent in Europa“. Alle anderen hätten bereits die Erzeugung eingestellt oder sind gerade dabei. Panasonic hatte das Werk in Enns vor 25 Jahren übernommen, nun soll es nach Produktionsstopp Ende Dezember 2025 verkauft werden. Für die Beschäftigten wolle man mit dem Betriebsrat sozialverträgliche Lösungen finden.

Für eine Stellungnahme war für elektro.at bei „Panasonic Industrial Devices Material“ niemand erreichbar.