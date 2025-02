Speicherland 2.0

PV Austria: Großspeicher als Schlüssel zur Energiewende

Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 11.02.2025

V.l.n.r.: Martin Cichy (OVE Energietechnik), Vera Immitzer, (PV Austria), Florian Stangl (NHP Rechtsanwälte)

Großspeicher sind essenziell für eine stabile und nachhaltige Energieversorgung. Doch es fehlen klare gesetzliche Rahmenbedingungen. Bei der Online-Veranstaltung „Großspeicher für die Energiewende“ diskutierten über 1.600 Experten aus Recht, Regulierung und Praxis, wie Österreich den dringend nötigen Ausbau vorantreiben kann.

Bei der Online-Veranstaltung „Großspeicher für die Energiewende“ wurde eines deutlich: Österreich muss zum Speicherland 2.0 werden und den Ausbau von Stromspeichern in allen Größenklassen vorantreiben. Doch noch immer sind die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für Speichersysteme unzureichend, so PV Austria. Dementsprechend appellierten die Veranstalter, der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Ausrtia), NHP Rechtsanwälte und die OVE Energietechnik, an eine rasche Beschlussfassung von bereits fertig ausgearbeiteten Gesetzen, wie dem E-Wirtschaftsgesetz (ElWG) und dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG). Für PV Austria war die Online-Veranstaltung zudem der Auftakt für eine weitere intensive Bearbeitung des Themas „Stromspeicherung“.

Die zentralen Themen der Veranstaltung:

1. Rechtsfragen bei Großbatterien

Florian Stangl (NHP Rechtsanwälte) beleuchtete, welche Genehmigungen beim Bau und Betrieb von Großbatterien relevant sind und welche Gebühren oder Abgaben an- fallen können.

2. Konzept zur korrekten Umsetzung von Stromspeichern

Alfons Haber (E-Control) präsentierte die regulatorische Sicht auf Energiespeicher und zeigte auf, wie ein korrekter und rechtskonformer Betrieb – insbesondere von Batteriespeichern – sichergestellt werden kann.

3. Pumpspeicherkraftwerke und ihre Herausforderungen

Herfried Harreiter (VERBUND Hydro Power) erläuterte die Rolle von Pumpspeicher- kraftwerken, ihre Bedeutung für die Netzstabilität und die speziellen regulatorischen Anforderungen an solche Projekte.

4. Hybrid-Batteriespeicher-Projekte

Michael Hartner und Martin Lunzer (PÜSPÖK Erneuerbare Energie) stellten ein Kon- zept für ein Hybrid-Batteriespeicher-Projekt vor, das die Vorteile der Kombination un- terschiedlicher Speichertechnologien und die daraus resultierenden Synergieeffekte hervorhebt.

5. Großspeicher für Ausgleichsenergie

Ronald Engelmair (Austrian Power Grid) ging auf die Anforderungen an Stromspei- cher als „Lieferanten“ sowie die technischen Voraussetzungen ein, um Regelenergie für das Netz erbringen zu können.

6. Zukunftsweisende Geschäftsmodelle

Tara Esterl und Klara Maggauer (Austrian Institute of Technology) skizzierten Ge- schäftsmodelle für Großspeicher, die sich durch die steigende Nachfrage nach Flexi- bilität, Netzdienstleistungen und erneuerbaren Energien ergeben.

Hier können Sie die Online-Veranstaltung nachschauen: pvaustria.at/online-veranstaltung-grossspeicher-2025/