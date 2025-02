Energieeffizienz trifft auf Kundennorientierung

REXEL Austria: Neuer Standort in Graz setzt Maßstäbe

Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 11.02.2025

Mit dem neuen Standort in Graz möchte REXEL Austria auf eine nachhaltige Zukunft setzen und gleichzeitig sein Kundenangebot optimieren. (© REXEL Austria)

Mit der Eröffnung in der Liebenauer Hauptstraße 320e vereint REXEL Austria seine Marken REGRO und SCHÄCKE unter einem Dach. Der Standort bietet eine 24/7-Abholstation, nachhaltige Energiekonzepte und ein modernes Schulungszentrum.

REXEL hat bei der Gestaltung des neuen Standorts besonders auf Nachhaltigkeit geachtet: Neben einer Fassaden- und Dachbegrünung stellt eine intelligente Gebäudesteuerung für Licht, Beschattung, Heizung und Kühlung einen optimalen Energiehaushalt sicher. Der Elektrogroßhändler strebt im Zuge seiner Nachhaltigkeitsstrategie Energieautarkie an und ist bemüht, auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Daher werden ca. 60 % des benötigten Stroms am Grazer Standort von einer eigenen Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 190 kWp sowie einem dazugehörigen Speicher gedeckt – und so nach eigenen Angaben rund 62.700 kg CO 2 -Emissionen pro Jahr eingespart. Zusätzlich sorgt ein Energiemanagementsystem dafür, dass der Energieverbrauch laufend gemonitort wird und in weiterer Folge Maßnahmen abgeleitet werden können, die den Verbrauch reduzieren.

Raum zur Weiterentwicklung

Bei der Gestaltung der Büroräume wurde auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter geachtet und ein ansprechendes, inspirierendes Raumklima geschaffen. Zudem beherbergt der neue Standort ein modernes Schulungszentrum für Unternehmenskunden aus dem Elektrogewerbe, Facility Management und der Industrie. Ab sofort führen hier sowohl externe Partner als auch interne Spezialisten Schulungen zu Neuerungen im Bereich von Normen, Vorschriften, Richtlinien und technologischen Veränderungen am Markt durch. Damit will REXEL auch in Graz einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Fachkräften und zur Förderung von Innovationen in der Branche leisten.