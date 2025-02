„Solides Ergebnis“

A1 Group steigert Konzernumsatz auf 5,41 Mrd. Euro

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 12.02.2025

Die A1 Group hat gestern Abend ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Telekommunikationskonzern meldet für 2024 ein Umsatzwachstum von 3,1% auf 5,41 Mrd Euro. Das EBITDA der A1 Group überstieg erstmals 2 Mrd. Euro. Besonders starkes Wachstum verzeichnete die Gruppe bei den Mobilfunkkunden – deren Anzahl stieg insgesamt um 7,4%. Im österreichischen Heimmarkt konnte A1 seine Ergebnis stabil halten.

„Im Jahr 2024 haben wir robuste operative und finanzielle Ergebnisse erzielt. Der Konzernumsatz stieg um 3,1 % auf 5,41 Mrd. EUR, getrieben durch das Wachstum der Serviceumsätze. Das EBITDA stieg um 5,1 % und überstieg damit erstmals die Marke von 2 Mrd. Euro. Das Nettoergebnis für 2024 betrug 627 Millionen Euro. Diese Ergebnisse sind vor allem auf das deutliche Wachstum in den internationalen Märkten zurückzuführen“, erklärte Alejandro Plater, CEO der A1 Group, zu den Highlights des Jahres 2024.

So stieg die Anzahl der Mobilfunkkunden mit Jahresende 2024 auf insgesamt 27,1 Millionen, getrieben durch einen starken Anstieg des M2M-Geschäfts. Die Kundenanzahl stieg laut Jahresbericht in allen Ländern außer Serbien, während in Österreich die Anzahl der Mobilfunkkunden stabil blieb. Im Festnetzgeschäft wuchs die Anzahl der Broadband Revenue Generating Units (Broadband RGUs) im Jahresvergleich um 2,1%.

Österreich

Blickt man speziell auf Österreich, so konnten die Zugänge in der zweiten Jahreshälfte die Verluste bei den Mobilfunkkunden in der ersten Jahreshälfte ausgleichen. Den Druck im Billigsegment begegnete A1 in Österreich mit dem weiteren Ausbau von „No-Frills“-Marken wie bob und YESSS!. Im Premiumsegment konzentrierte sich A1 dagegen darauf, seine Basis zu sichern, Angebote für Haushalte zu bündeln, den Fokus auf die Customer Journey und Loyalitätsprogramme zu legen, aber auch höhere Stützungen zu bieten. Im vierten Quartal 2024 wurden dazu die Stützungen sowohl für die Kundenakquise als auch -bindung erhöht.

Im Festnetzsegment wurden von A1 in Österreich bestehende Angebote für Festnetz-Breitband-Internet reduziert. Andererseits beschleunigte das Unternehmen den Ausbau seines Glasfasernetzes, womit sich das Potenzial für weitere Upselling-Möglichkeiten erhöht. Entertainment und Security als eines der zentralen Kundenversprechens von A1 spielen dabei eine zunehmend wichtige Rolle.

Der Gesamtumsatz in Österreich blieb mit 2,8 Mrd Euro (+ 0,3%) weitgehend stabil. Das EBITDA sank auf 1,04 Mrd Euro (-2,3%). Die Anzahl der Mobilfunkkunden gibt A1 in Österreich mit 5,1 Millionen (+0,1%) an. Die Zahl der Festnetzanschlüsse sank um 4,2% auf 2,73 Millionen.

Herausforderndes Umfeld

„Angetrieben von unserer starken Leistung in CEE hat die A1 Group ein Rekordjahr mit einem noch nie dagewesenen Niveau bei Kundenstamm, EBITDA und Umsatz erzielt. Trotz eines herausfordernden Marktes haben wir auch in Österreich eine solide Leistung gezeigt und uns darauf konzentriert, die Digitalisierung voranzutreiben und die Relevanz für unsere Kunden sicherzustellen“, ergänzt deswegen Thomas Arnoldner, Deputy CEO der A1 Group. „Die A1 Group wird sich weiterhin auf den Ausbau ihrer Glasfaser- und 5G-Netze sowohl in Österreich als auch international konzentrieren. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir CAPEX ohne Frequenzinvestitionen in Höhe von rund 850 Mio. Euro.“