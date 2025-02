Für ein schnelles Heimnetz

devolo präsentiert zwei neue Netzwerk Switches

Multimedia | 1 | | Julia Jamy | 12.02.2025

Die devolo Ethernet Switches bringen mit jeweils acht beziehungsweise 16 LAN-Ports viele Endgeräte kabelgebunden ins Internet. (© devolo)

devolo erweitert sein Portfolio leistungsstarker Lösungen für schnelle Heimnetze. Mit zwei neuen Netzwerk-Switches soll die kabelgebundene Verbindung mehrerer Endgeräte mit Gigabit-Geschwindigkeit noch einfacher und effizienter werden.

Die devolo Ethernet Switches bringen mit jeweils acht beziehungsweise 16 LAN-Ports viele Endgeräte kabelgebunden ins Internet. Beide Switches unterstützen aktuelle IEEE802.3-Standards für die Datenübertragung mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Zu diesen Standards gehört auch IEEE802.3az, der kompatible Endgeräte in Phasen geringer Datenübertragung automatisch in einen energiesparenden Zustand versetzt. So soll das Heimnetz durch die devolo Switches schneller und gleichzeitig energieeffizienter werden. Beide Modelle wurden für maximale Kompatibilität optimiert. Sie unterstützen sowohl Half- als auch Full-Duplex-Operationen, sodass sie Daten im Full-Duplex-Modus gleichzeitig senden und empfangen können. Gleichzeitig sind sie vollständig kompatibel mit Endgeräten, die nur Half-Duplex nutzen. Dadurch werde eine flexible Nutzung ermöglicht und die Integration in bestehende Heimnetzwerke laut devolo besonders unkompliziert.

Schnelle Inbetriebnahme

Der devolo Ethernet Switch 8 Port und der devolo Ethernet Switch 16 Port sollen zudem durch ihre leichte Installation und schnelle Inbetriebnahme bestechen. Beide Modelle erfordern als unmanaged Switches keine Konfiguration und verfügen über moderne Netzwerk-Features für den bestmöglichen Datenfluss. Zu diesen Funktionen gehören unter anderem die automatische Aushandlung der besten Verbindungseinstellungen (Auto Negotiation), die automatische Erkennung der Kabelverbindung (Auto MDI/MDIX) und die integrierte Überprüfung der Datenpakete (Store and Forward). Für die Installation und den Betrieb der devolo Ethernet Switches seien entsprechend keine speziellen technischen Vorkenntnisse nötig. Beide Modelle lassen sich nach eigenen Angaben mit wenigen Handgriffen in das Heimnetzwerk integrieren und lenken den Datenverkehr anschließend vollautomatisch.

Die beiden devolo Switches sind ab sofort online verfügbar. Der devolo Ethernet Switch 8 Port ist zum Preis von 39,90 Euro erhältlich. Der devolo Ethernet Switch 16 Port startet zum Preis von 89,90 Euro. devolo gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie.