Die neue E&W 1-2/2025 ist da, prall gefüllt mit Beiträgen zu den Themen der Branche. „Tschüss und bis bald.“ Seit Februar 2025 ist Brendan Lenane nicht mehr Vorstand von Euronics Österreich, sondern der dritte im Bunde des deutschen Euronics Vorstandes. Wir baten den in London geborenen Steirer anlässlich seines Wechsels zu einem Abschiedsinterview. Für die neueste Ausgabe der E&W berichten wir zudem über eine Bilanz des Bundesgremiums über die vergangene Funktionsperiode, über ein Nachwuchstalent im Handel, Künstliche Intelligenz für KMUs, neue und traditionelle Messen sowie einen neuen Player bei den Kleingeräten. Lesen Sie hier eine kleine Vorschau zur E&W 1-2/2025.

Es ist ein Rückblick auf fünf spannende Jahre. Bei seinem Abschiedsinterview zeigte sich Brendan Lenane sehr entspannt und persönlich, während er für E&W seine Branchen-Highlights aus seiner Zeit bei RED ZAC Revue passieren ließ.

Angesichts der bevorstehenden Wirtschaftskammer-Wahlen im März zieht das Bundesgremium über die auslaufende Funktionsperiode Bilanz. Rückblickend konnte für den heimischen Elektro- und Einrichtungsfachhandel in den letzten 5 Jahren eine ganze Menge erreicht werden.

Fünf Krisenjahre hat der heimische Einzelhandel hinter sich. Zeit Bilanz zu ziehen – und das tat der österreichische Handelsverband gemeinsam mit Branchenvertretern auch. Zudem wurden fünf zentrale Forderungen an die künftige Bundesregierung gestellt.

Es gibt sie, die Nachwuchstalente in der Branche. Wir sprachen mit Sarah Wastl, Gewinnerin des Junior Sales Champion national und international 2024. Die Auszubildende im dritten Lehrjahr bei A1, berichtete uns über den Motivationsschub durch die Wettbewerb und warum sie mit Leidenschaft verkauft.

An dem Thema Künstliche Intelligenz kommt man derzeit kaum vorbei. Doch was bedeutet dies für die klassischen österreichischen KMUs? Dazu führten wir ein Interview mit FH-Professor Dr. Dr. Sebastian Eschenbach, Head of Department of Digital Economy der FH Wien der WKW, der vor allem auch die strategische Perspektive betonte.

Erneuerbare Energie

Sowohl in Wels als auch in Salzburg laufen die Messevorbereitungen auf Hochtouren. Während in Wels die Energiesparmesse ihr 40-jähriges Jubiläum feiert und einmal mehr richtungsweisende Innovationen aus dem Bau-, Sanitär- und Energiesektor verspricht, steht in Salzburg die Premiere der e-nnovation Austria als neue Fachmesse der heimischen Energie- und Elektrotechnik-Branche. E&W hat sich bei den Veranstaltern und Ausstellern umgehört und zusammengetragen, was die Besucher Anfang März bei den beiden Events erwartet.

Hausgeräte

Die De‘Longhi-Kenwood GmbH hat das Jahr 2024 mit einem zweistelligen Wachstum abgeschlossen. Dementsprechend motiviert blicken GF Susanne Harring und Commercial Director Lukas Pelikan im E&W-Interview auf 2025, und die beiden verraten auch gleich, was im kommenden Jahr so alles geplant ist.

Seit letztem Jahr ist SharkNinja am österreichischen Markt vertreten und man zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung hierzulande. Damit das so bleibt, setzt das US-amerikanische Unternehmen auf die enge, vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Fachhandel, und um diese zu intensivieren, hat SharkNinja ein 3-Säulen-Konzept auf die Beine gestellt.

Neues Jahr, neue Produkte – und viele davon gibt es von Miele. Ob Boden- Beutelstaubsauger oder Weinlagerschränke – der Premiumhersteller hat in beiden Kategorien einen Generationswechsel vollzogen. E&W hat einen Blick darauf geworfen.

Telekommunikation

Mit der MasterClass hatte das Team um Drei Handels-VL Thomas Dötzl im vergangenen Herbst beim Drei Sales Champion Camp ein neues und anspruchsvolles Schulungsprogramm vorgestellt. Nach dem ersten Durchgang lässt sich sagen, die Telekom-Verkäufer haben die Herausforderung seitens Netzbetreibers angenommen.

Attraktive neue Flaggschiffe haben diesen Jänner Samsung und vivo vorgestellt. Die beiden Hersteller verfolgen dabei unterschiedliche Strategien, während Samsung bei der Kommunikation das Thema Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt rückt, setzt vivo weiterhin voll auf das Thema Fotografie.

Multimedia

141.000 Technikbegeisterte aus aller Welt kamen Anfang Jänner nach Las Vegas, um auf der CES die neuesten Innovationen hautnah zu erleben. E&W gibt einen Überblick über die spannendsten Entwicklungen.

Außerdem haben wir in der neuen E&W-Ausgabe mit Bundesberufsgruppenobmann der Kommunikationselektroniker Martin Karall über aktuelle Entwicklungen in der Branche gesprochen sowie über die Bedeutung von Weiterbildung und darüber, wie das Handwerk für Nachwuchskräfte attraktiver gestaltet werden kann.