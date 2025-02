Plattform & 5-teiliges kostenloses Sicherheits-Training für ganz Österreich

A1 bietet Gratis Hilfe beim Sicherheits-Dschungel im Netz

Zur Unterstützung seiner Kunden im Netz hat A1 ein eigenes Sicherheitsportal eingerichtet. (© A1)

Dass im Internet auch Gefahren lauern, ist hinlänglich bekannt: Hinter jedem Link kann eine Falle lauern, Menschen sind oft nicht die, für die sie sich ausgeben, die Gefahr wartet oft hinter Website-Adressen, die eigentlich sehr vertrauenswürdig wirken. A1 unterstützt deswegen ab sofort alle Kunden, die gerne sicherer wären – ohne dabei ein Cybersecurity-Diplom anzustreben.

„Phishing-eMails, Viren und unseriöse Onlineshops: Das sind nur einige Gefahren, die im Internet lauern. Nicht jeder ist aber Sicherheitsprofi und hat alle Gefahren immer im Blick. Hier wollen wir als A1 helfen und unseren Kundinnen und Kunden einfache Werkzeuge an die Hand geben, um künftig sicherer im Netz unterwegs zu sein. Wir sehen es in unserer Verantwortung, nicht nur exzellente Internet-Produkte anzubieten, sondern auch dabei zu helfen, sie sicher einzusetzen“ sagt A1 CCO Consumer Natascha Kantauer-Gansch zu dem neuen Angebot.

A1 hat dazu ein eigenes Sicherheitsportal eingerichtet: Unter www.A1.net/securityhub finden sich, neben den Sicherheits-Angeboten von A1 auch Up-to-date-Infos aus der Welt der Cybersecurity. Das Portal basiert auf den jahrzehntelangen Erfahrungen von A1 im Bereich Cybersecurity. So wehrt A1 aktuell täglich rund 90.000 Angriffe auf die eigene Infrastruktur und auf A1 Kundinnen und Kunden ab und hat so tiefen Einblick in die aktuelle Bedrohungslage. In den letzten 6 Monaten hat A1 alle Kundinnen und Kunden des A1 Onlineschutzes allein vor über 105 Millionen Phishing-Versuchen, über 391 Millionen Malware-Attacken, über 6,6 Millionen Spamsites und über 50 Millionen Bot-Netzwerken geschützt.

Hier finden Kundinnen und Kunden zudem die aktuellsten Cyberbedrohungen so erklärt, dass sie einfach verständlich sind und eine Handlungsempfehlung, wenn man doch auf sie hereingefallen ist. Im Unterschied zu internationalen Portalen fokussiert das A1 Sicherheitsportal auf lokale Bedrohungen, die für Kundinnen und Kunden wirklich relevant sind.

Dazu finden die User hier die wichtigsten Sicherheits-Tipps: Wie merke ich mir ein starkes Passwort? Soll ich wirklich aus dem Hotel-WLAN eine Online-Überweisung durchführen? Ist ein Traumurlaub um 100 Euro nicht vielleicht doch eine Falle? All diese Fragen werden gut verständlich und ohne komplizierte Fachvokabel beantwortet.

Darüber hinaus bietet A1 ab sofort ein 5-teiliges kostenloses Sicherheitstraining per E-Mail an. Die Anmeldung zum 5-teiligen kostenlosen Securitytraining ist hier möglich.