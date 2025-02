Mädchen in die Technik

Girls! TECH UP kommt nach Tirol

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 13.02.2025

Am 28. Februar findet der Erlebnistag für Schülerinnen der Unter- und Oberstufe erstmals an der FH Kufstein Tirol statt. (© OVE/Lunghammer)

Girls! TECH UP „goes west“: Am 28. Februar findet der Erlebnistag für Schülerinnen der Unter- und Oberstufe erstmals an der FH Kufstein Tirol statt. An zahlreichen Mitmachstationen können die Besucherinnen innovative Technologien hautnah erleben und in die Vielfalt der Elektrotechnik und Informationstechnik eintauchen.

Nach wie vor sind Frauen in der Elektrotechnik- und Informationstechnik-Branche deutlich unterrepräsentiert. Während dieser Berufszweig bei Tiroler Jungen besonders beliebt ist, zählt er bei Mädchen nicht einmal zu den zehn gefragtesten Lehrberufen. Dabei bietet die Branche zahlreiche attraktive Perspektiven: Von Energiewende über Digitalisierung bis hin zur Automatisierung – es warten zukunftsweisende Themen, überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten und ein flexibler Arbeitsalltag. Mit interaktiven Stationen und inspirierenden weiblichen Vorbildern möchte Girls! TECH UP Begeisterung für diese spannende Welt der Technik wecken. Eine virtuelle Tour zu den Tiroler Kraftwerken unternehmen, sich an einer selbst zusammengebauten Schankanlage erfrischen oder eigene Fotos mithilfe Künstlicher Intelligenz bearbeiten: Neben Spaß und Spannung bei den Mitmachstationen bietet der Girls! TECH UP-Erlebnistag auch die Möglichkeit, erste Kontakte zu heimischen Top-Unternehmen zu knüpfen und im persönlichen Gespräch mit erfolgreichen Technikerinnen und Ingenieurinnen mehr über die verschiedenen Berufe zu erfahren.

„Berufswelt mit unzähligen Möglichkeiten“

„Mit unseren abwechslungsreichen Mitmachstationen und in Gesprächen mit Frauen, die in der Technik erfolgreich und glücklich sind, öffnen wir den Mädchen die Augen für eine Berufswelt mit unzähligen Möglichkeiten“, so Initiatorin Michaela Leonhardt. Ein Gewinnspiel rundet das Angebot des Erlebnistags ab.Folgende Projektpartner bieten beim Erlebnistag in Kufstein Mitmachstationen an und geben Einblicke in die Berufsfelder der Zukunft: INNIO Jenbacher GmbH, Kontron Austria Gmbh, Kufgem GmbH, MED- EL Elektromedizinische Geräte GmbH, Privatquelle Gruber GmbH & Co, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Stihl Tirol GmbH, TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung. Mit dabei sind außerdem die Universität Innsbruck, die FH Kufstein Tirol, HTL Tirol und die HLW FW Kufstein sowie der Verein Science is MIN(T)E.

Girls! TECH UP findet am 28. Februar 2025 von 08.30 bis 16.00 Uhr an der FH Kufstein Tirol (Andreas Hofer-Straße 7, 6330 Kufstein) statt und richtet sich an Schülerinnen der Unter- und Oberstufe. Teilnehmen können Einzelpersonen, Gruppen oder Schulklassen, eine Anmeldung ist erforderlich: www.girlstechup.at