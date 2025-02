Beutelloser Bodenstaubsauger auf Platz 1

Miele punktet bei Stiftung Warentest

Kleingeräte | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 13.02.2025

Erneut landete ein Staubsauger von Miele oben auf dem Siegertreppchen. Konkret schnitt der beutellose Bodenstaubsauger Boost CX1 Allergy von Miele als Testsieger im aktuellen Online Staubsauger-Test der Stiftung Warentest ab und erhielt dabei die Gesamtnote „GUT“ (2,1).

Der Boost CX1 Allergy überzeugt die StiWa-Tester vor allem in den Kategorien Haltbarkeit (1,1), Sicherheit (1,0) sowie Schadstoffe (1,0) und erhielt hier durchwegs die Note „SEHR GUT“. In den Kategorien Saugen (2,0) und Umwelteigenschaften (1,9) vergeben die Tester die Note „GUT“. Auch in der Kategorie Handhabung (2,7) überzeugt der Boost als Testsieger mit der,wie Miele sagt, „alleinigen Bestnote BEFRIEDIGEND“.

Der Boost CX1 ist der kleinste beutellose Staubsauger von Miele. Auffällig sind die seitlich angebrachten großen Räder, die den Sauger besonders wendig machen und ihn stets in der Spur halten (TrackDrive) sollen. „So ist er präzise manövrierbar und behält seine Wendigkeit beim Drehen um die eigene Achse. Das macht ihn ideal für kleine oder engere Wohnsituationen, denn Kollisionen mit Möbeln werden verhindert. Auch auf Treppenstufen steht er sicher und kann nicht seitlich herunterrollen“, erklärt Miele.

Der Boost CX1 hat laut Herstellerangaben einen Luftstrom von über 100 km/h und nimmt es damit sowohl mit Grobschmutz als auch feinsten Staubpartikeln „zuverlässig“ (so das Versprechen) auf. Für eine gute Filterung selbst feinster Partikel sorgt der Hygiene Air Filter, der im Einstiegsmodell integriert ist (Filterrahmen aus 100 % Rezyklat). Der HEPA AirClean Filter, verbaut in den Modellen Allergy, Cat & Dog und Parquet, filtert laut Hersteller mehr als 99,95 % der Partikel – „er ist damit auch für Hausstauballergiker die ideale Lösung“, betont Miele.

Viel Flexibilität und Freiheit beim Saugen soll der Boost durch seinen Aktionsradius von 10 Metern bieten. Praktisch für Saugpausen: Bodendüse und Saugrohr können bei Bedarf seitlich am Gerät geparkt werden. Mit einem Gesamtgewicht von 7,75 Kilogramm lässt sich der Boost leicht von einem Raum in den anderen tragen. Der ein Liter fassende Staubbehälter kann nach oben entnommen und per Knopfdruck entleert werden.

Weitere Testungen

Wie Miele informiert, wurden zwei Bodenstaubsauger ohne Beutel neu getestet. Die Ergebnisse wurden im Rahmen des Continuous Testing der StiWa zu den bereits bestehenden Testergebnissen ab 09/2024 ergänzt und miteinander verglichen. Nachzulesen sind die Details in der Rubrik „Staubsauger im Test“ auf der Webseite der Stiftung Warentest unter www.test.de