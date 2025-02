„Die Resonanz war hervorragend“

CASO auf der Ambiente: Ein Fazit

Kleingeräte | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 14.02.2025

Die CASO GmbH zieht ein positives Fazit der diesjährigen Ambiente. Für das Arnsberger Unternehmen ist die Konsumgütermesse in Frankfurt weiterhin eine der stärksten Messen. „Die Ambiente bietet für uns nicht nur eine hervorragende Plattform, um unsere Neuheiten zu präsentieren, sondern auch die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen“, erklärt Geschäftsführer Peter Braukmann.

CASO Design Geschäftsführer Peter Braukmann ist zufrieden angesichts des Auftrittes auf der Ambiente in Frankfurt. Zu den CASO Produkthighlights gehörten in diesem Jahr unter anderem die neue Click-Serie (kabellose Stab-, Stand- und Handmixer, die überall flexibel eingesetzt werden können), der ebenfalls kabellose Weinkühler WineCase Deluxe Inox sowie die neue vollautomatische Zitruspresse CP 400. Auch die Kategorie der Slowjuicer habe großes Interesse auf sich gezogen. „Die Resonanz auf unsere Neuheiten war hervorragend“, resümmiert Braukmann, der sich über zahlreiche Besucher am CASO-Stand freuen konnte. „Das beständige Interesse an unserer Marke und die vielen Besucher, die gezielt nach unseren Neuheiten suchten, zeigen die Bedeutung von CASO und bestätigen uns in unserem Tun.“

Bereits bestehende Kontakte konnten vertieft und neue gewonnen werden. „Wir haben viele inspirierende und konstruktive Gespräche geführt und Kontakte zu Händlern und Distributoren aus verschiedenen Ländern geknüpft. Das Interesse an unseren Produkten auf dem internationalen Markt ist groß, und wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Export weiter ausbauen können.“

Schon heute zählt CASO Design mehr als 35 Exportländer zu seinen Partnern, unter anderem Dubai, den Libanon, Südkorea und Australien.