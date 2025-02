Gerade, dreieckig oder als Würfel

Flexible Mehrfach-Steckdosenleiste von Hama

Zubehör | 1 | | Julia Jamy | 14.02.2025

Die flexible Mehrfachsteckdose von Hama passt sich an verschiedene Raumgegebenheiten an. (© Hama)

Die flexible Mehrfachsteckdose von Hama passt sich durch ihre drehbaren Steckerelemente variabel an verschiedene Raumgegebenheiten an - ob als kompakter Würfel, platzsparend in einer Ecke oder als halbkreisförmige Anordnung um Möbelstücke. Dadurch lässt sich der verfügbare Platz effizient nutzen und die Steckdose vielseitig einsetzen.

Mit fünf Schutzkontaktsteckdosen und zwei USB-Ausgängen bietet die Leiste zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Der

beleuchtete, zweipolige Schalter trennt die angeschlossenen Geräte unmittelbar vom Stromnetz, sofern sie nicht mehr gebraucht werden. Die um 45 Grad gedrehten Steckdoseneinsätze schaffen zusätzlichen Raum für sperrige Stecker, Netzteile und Winkelstecker. Die Zugentlastung und ein Knickschutz am Stecker und an der beweglichen Steckdosenleiste sollen vor Kabelbruch, der erhöhte Berührungsschutz vor unbeabsichtigten Kontakt etwa durch Kinder schützen.

Im Handel ist die flexible Steckdosenleiste für etwa 35 Euro erhältlich.