Kitchen Innovation Awards 2025

„Gold“ für den Russell Hobbs Calm Wasserkocher

Kleingeräte | 0 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 14.02.2025

Einen Kitchen Innovation Golden Award gab es heuer für Russell Hobbs. (v.l.) Jochen Maas, Sales & Marketing Director HPC DACH; Lea Radotic, Marketing Manager Home DACH; Hannah Selim, Head of Marketing DACH; Jon Arvidsson, Managing Director, alle Russell Hobbs Deutschland GmbH. (Foto: Jochen Kratschmer)

Die Kitchen Innovation Awards 2025 wurden vergeben und Verbraucher sowie Fachjury waren sich einig: Der Calm Wasserkocher von Russell Hobbs überzeugte alle Beteiligten. Aufgrund seiner „herausragenden Produkteigenschaften“ und einer „überdurchschnittlich hohen Nutzerorientierung“ wurde er als „bestes Produkt“ in der Kategorie Elektrokleingeräte mit dem „Golden Award“ ausgezeichnet.

Der Kitchen Innovation Award ist ein renommierter Innovationspreise der Küchenbranche und würdigt weltweit die besten nutzerorientierten Innovationen. Neben einer praxisorientierten Expertenjury treffen die Konsumenten selbst im Rahmen einer großen Verbraucherbefragung die finale Entscheidung über die Vergabe des Awards.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Russell Hobbs Calm Wasserkocher den prestigeträchtigen Golden Award in der Kategorie Elektrokleingeräte gewonnen hat, und werden die Auszeichnung international in unserer Kommunikation einsetzen. Das Produkt beweist einmal mehr, dass wir als Marke genau wissen, was Konsumentinnen wünschen, und stellt unsere Innovationskraft unter Beweis“, so Hannah Selim, Head of Marketing in der DACH-Region bei Russell Hobbs.

Siegerprodukt Calm Wasserkocher

Der von internen Design- und Entwicklungsteams bei Russell Hobbs entworfene Calm Wasserkocher soll „eine Philosophie der Ruhe verkörpern“ und „eine einzigartige Mischung aus beeindruckender Ästhetik und praktischer Funktionalität“ bieten, wie der Hersteller beschreibt und ergänzt: „Das Gehäuse besteht aus Milchglas, das mit eleganten kupferfarbenen Details verziert ist. Der visuelle Reiz wird durch die sanfte Innenbeleuchtung verstärkt, die während des Kochvorgangs durch die Farben Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett sowie Rot wechselt und während des Warmhaltezyklus‘ in einem beruhigenden, sanften weißen Licht gipfelt. Der Calm Wasserkocher bietet außerdem eine Option, die über die traditionelle Funktionalität hinausgeht. Per Knopfdruck ertönen beruhigende Klänge, die speziell für den Calm Wasserkocher entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem modernen digitalen Display und Touchscreen sorgt der Russell Hobbs Calm Wasserkocher für ein individuelles Getränkeerlebnis. Die variablen Temperatureinstellungen, die in 5°C-Schritten von 40°C bis 100°C reichen, werden den unterschiedlichsten Getränkevorlieben gerecht. Ob es sich um einen delikaten Tee oder einen kräftigen Kaffee handelt, der Benutzer kann die perfekte Temperatur für sein Lieblingsgetränk einstellen.“

Die unverbindliche Preisempfehlung des Calm Wasserkochers liegt bei 129,99 Euro.

Bilanz zur Ambiente 2025

„Die diesjährige Ambiente verlief für uns sehr erfolgreich und wir freuen uns über die positive Resonanz. Auf der Messe stellen wir unsere Produkte einem breiten und auch internationalen Fachpublikum vor. Daher ist die Ambiente jedes Jahr eine wichtige Veranstaltung in unserem Kalender, um mit Branchenkennern und Partnern ins Gespräch zu kommen sowie aktuelle Trends beobachten zu können“, so Jon Arvidsson, Managing Director, Russell Hobbs Deutschland GmbH.