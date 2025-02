Spitzenpositionen

Hisense Gorenje bleibt auf Wachstumskurs

Hausgeräte | 4 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 14.02.2025

Hisense Gorenje Austria blickt erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. „Nach einem wirklich tollen Jahr 2023 konnten wir 2024 unsere Spitzenposition bei Waschmaschinen und freistehenden Kühlgeräten festigen und in mehreren Segmenten die Marktführerschaft übernehmen“, berichtet Österreich GF Andreas Kuzmits.

Andreas Kuzmits zeigt sich mehr als zufrieden. „Als weiterhin klare Nummer eins nach Stückzahlen im Waschmaschinen-Segment zeigt sich der nachhaltige Erfolg besonders im Bereich der freistehenden Kühlgeräte mit dem größten Wachstum und der durchgängigen Marktführerschaft im gesamtem Jahr 2024 – sowohl nach Verkaufswert als auch nach Stückzahlen Unsere kontinuierliche Innovationskraft und das Vertrauen der Kunden haben uns diese Spitzenposition ermöglicht“, so der Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria.

Wie Kuzmits weiter ausführt, erreichte Gorenje auch 2024 die Marktführerschaft im Waschmaschinen-Sektor, gemessen an der verkauften Stückzahl. Nun gelang der Sprung auf Platz eins auch bei den Waschtrocknern – „ein Meilenstein für das Unternehmen“, wie Kuzmits sagt. Und auch bei den Waschtrocknern setze sich der Erfolg fort, wie der GF erläutert: „Hier mit einer Steigerung um mehr als 15% zum Vorjahr. Damit belegt Gorenje sowohl in Stückzahl als auch im Wert Rang 1 im Waschtrockner-Segment.“

„Unsere neuen Waschmaschinen vereinen smarte Technologie mit Nachhaltigkeit. Dank der bis zu 40% höheren Energieeffizienz als die Anforderungen der Klasse A und der ConnectLife-App mit Energy Monitoring bieten wir unseren Kunden maximalen Komfort bei minimalem Verbrauch“, erklärt der GF.

Freistehende Kühlgeräte und Kühl-Gefrier-Kombinationen

Seit zwölf Monaten wächst Hisense Gorenje Austria im Bereich der freistehenden Kühlgeräte kontinuierlich – „und sichert sich damit die Marktführerschaft“, ergänzt Kuzmits, laut dem das Unternehmen auch im Segment der Kühl-Gefrier-Kombinationen ein starkes Jahr mit einem Marktanteil von 21,6% bei den Stückzahlen verzeichnete – „das bedeutet ebenfalls Platz eins“, ergänzt der GF und: „Unser Wachstum in diesen Segmenten zeigt, dass wir die richtigen Lösungen für die Bedürfnisse der Konsumenten bieten.“

Side-by-Side und Multi-Door Geräte

Als weiteres Erfolgssegment beschreibt Kuzmits Side-by-Side- und Multi-Door-Kühlschränke. „Jeder dritte Side-by-Side-Kühlschrank in Österreich ist mittlerweile ein Gerät von Hisense oder Gorenje“, berichtet er stolz. Und „noch beeindruckender“ sei die Entwicklung im Multi-Door-Segment: „Hier ist Hisense in Österreich die klare Nummer 1 sowohl bei Verkaufswert und Stückzahlen. Unsere Kunden schätzen die Kombination aus modernem Design und smarten Funktionen“, erklärt Kuzmits.

Lösungen für jede Küche: Smart KitchenFit-Technologie

Mit der neuen Linie freistehender Kühlgeräte setzt Gorenje auf Platzoptimierung und modernes Design. Die KitchenFit-Technologie sorgt für eine perfekte Integration in jede Küche, indem die Geräte bündig verbaut werden können. Die innovative Belüftung am Boden der Geräte soll eine platzsparende Installation mit minimalem Abstand zur Wand ermöglichen.

Komfort mit smarter Technologie

Darüber hinaus verfügen die neuen Gorenje-Kühlgeräte über Funktionen wie zB. den SmartInverter, der für einen leisen Betrieb sorgen und den Energieverbrauch reduzieren soll. Das AdaptTech-System erkennt hingegen die Gewohnheiten der Nutzer und hält eine konstante Temperatur aufrechter – „für maximale Frische und geringere Energiekosten“, ergänzt der Hersteller. Die Total NoFrost-Funktion soll zudem Eisbildung verhindern und das manuelle Abtauen überflüssig machen. Mit der ConnectLife-App lassen sich die Geräte per Smartphone steuern. Nutzer erhalten mobile Benachrichtigungen, können die Temperatur anpassen und Lebensmittel effizienter verwalten.

Blick in die Zukunft

Mit Blick in die Zukunft von Hisense Gorenje Austria erklärt Kuzmits: „Unsere Strategie basiert auf Innovation, Energieeffizienz und einer perfekten Anpassung an die Bedürfnisse der Konsumenten. Unser kontinuierliches Wachstum zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.“ Mit diesen Erfolgen setze Hisense Gorenje Austria seinen Expansionskurs fort und unterstreiche einmal mehr „seine führende Rolle am österreichischen Markt“.