„Kaffee wie vom Barista, unkompliziert und stilvoll“

Neu: La Specialista Touch von De’Longhi

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 17.02.2025

Die neue La Specialista Touch ist De'Longhis erste Siebträgermaschine mit Touch-Display.

De’Longhi präsentiert die neue La Specialista Touch. Dieser Siebträger (übrigens der erste von De’Longhi mit Touch-Display) mache - dank seiner innovativen Technologie, intuitiven Bedienung und modernsten Technik - „Kaffee wie vom Barista, unkompliziert und stilvoll“, so das Versprechen.

Durch die raffinierte Kombination von vollautomatischer Bedienung und traditioneller Siebträger-Technologie eröffne die La Specialista Touch die Welt des Premium-Kaffees sowohl für Genießer als auch für Einsteiger gleichermaßen, wie De’Longhi sagt. „Sie nimmt die Nutzer an die Hand und führt auf Wunsch mithilfe von intelligenter Technologie durch jeden Zubereitungsschritt. Das Ergebnis: Ein Kaffeeerlebnis, das so einfach ist wie bei einem Kaffeevollautomaten und gleichzeitig die Authentizität eines handgemachten Barista-Kaffees bewahrt.“

Dank des 3,5-Zoll-Touch-Displays führt die La Specialista Touch Kaffeeliebhaber Schritt für Schritt durch den gesamten Brühprozess. Wer sein Getränk personalisieren möchte, kann Mahlgrad, Brühtemperatur und Milchtextur individuell einstellen. Die Bean Adapt-Technologie passt automatisch Mahlgrad und Extraktionsparameter an die verwendeten Bohnen an – für ein noch intensiveres Aroma. Zusätzlich sorgt die Dosier- und Tamper-Hilfe für präzises Mahlen und Pressen – „wie von einem echten Barista zubereitet“, ergänzt der Hersteller.

Espresso-Kunst, Latte Art und Cold Brew

Als echtes Highlight beschreibt De‘Longhi die innovative Cold Extraction Technology: „Während klassischer Cold Brew oft stundenlang ziehen muss, gelingt er mit der La Specialista Touch in weniger als fünf Minuten – und das in Café-Qualität. Perfekt für heiße Sommertage oder als aromatische Basis für trendige Kaffee-Cocktails.“

Mit dem neuen Auto LatteArt System übernimmt die Maschine das Aufschäumen automatisch und bietet vier Temperaturstufen (55-70 °C) sowie fünf unterschiedliche Milchtexturen – von feinporig bis luftig-leicht. „Damit gelingt jeder Cappuccino, Flat White oder Latte Macchiato in Perfektion“, verspricht De‘Longhi.

Modernes Barista-Feeling für zuhause

In puncto Design überzeugt die La Specialista Touch durch klare Linien und hochwertige Materialien. De’Longhi beschreibt: „Das schlanke Gehäuse aus rostfreiem Stahl besticht mit Beständigkeit und zeitloser Eleganz. Die klare, reduzierte Formgebung lenkt den Blick auf den großzügigen Bildschirm, der alle Funktionen übersichtlich und intuitiv vereint. So fügt sich die Maschine nicht nur harmonisch in moderne Küchen ein, sondern bietet zugleich eine mühelose, stilvolle Handhabung.“

Technische Highlights auf einen Blick

Und hier noch Mal die technischen Highlights auf den Punkt gebracht:

Intuitives 3,5-Zoll-Touch-Display für einfache Bedienung

Bean Adapt-Technologie für optimales Aroma

Cold Brew auf Knopfdruck in unter fünf Minuten

Auto LatteArt System für perfekten Milchschaum

10 voreingestellte Rezepte für heiße & kalte Getränke

15 Mahlgradeinstellungen für individuelle Kaffeezubereitung

Im Fachhandel ab März 2025 erhältlich

UVP: 849,00 Euro