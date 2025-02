Retail Innovation Group Meeting in Amsterdam

RED ZAC: Digitale Transformation im Fokus

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 17.02.2025

Beim RIG Meeting in Amsterdam am 11. und 12. Februar trafen sich Mitglieder der Euronics Group aus zahlreichen Ländern. (Foto: Euronics International)

Als Teil der Euronics-Gruppe nutzte RED ZAC gemeinsam mit anderen Euronics-Mitgliedern die Chance, beim zweitägigen Treffen der Retail Innovation Group (RIG) am 11. und 12. Februar in Amsterdam mit dabei zu sein, um die neuesten digitalen Innovationen und Synergien zu erkunden.

„Die Zusammenarbeit und die Erkenntnisse waren wirklich spannend, für mich stand aber vor allem auch Networking auf der Tagesordnung“, betont RED ZAC-Marketingleiter Markus Beck. „Gerade wenn sich die Möglichkeit bietet, dass wir uns mit anderen Euronics-Mitgliedern austauschen, kann man gemeinsam Synergien heben und die Zukunft aktiv gestalten. Zwei Mal im Jahr treffen wir uns in dieser Form physisch – dazwischen nehmen wir immer wieder an online-Workshops teil. RED ZAC steht für Innovation – da heißt es, immer am Ball zu bleiben.“ Seitens Euronics waren neben Österreich auch Mitglieder aus Deutschland, Italien, Frankreich, Portugal, Irland, Dänemark, Estland, Belgien, den Niederlanden und der Türkei bei dem Event vertreten.

Beim Treffen der Retail Innovation Group (RIG) am 11. und 12. Februar in Amsterdam konzentrierten sich die Diskussionen der zahlreichen Teilnehmer auf die digitale Transformation und die Erforschung neuer Technologien, Trends und Strategien, um die Zukunft des Einzelhandels zu verbessern. Zu den Themen gehörten vor allem die Schaffung einer nahtlosen Customer Journey, die Optimierung von Conversions, die Nutzung von KI-Tools für digitales Marketing, Digital Ecosystem, E-Commerce und die Durchführung integrierter digitaler Marketingkampagnen in Online-, Offline- und Einzelhandelsmedien.