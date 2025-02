TechTime: Teamgeist und Kundenzufriedenheit im Fokus

„Das ist unsere Leidenschaft“

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 18.02.2025

Das Team von Techtime verfügt miteinander zwar über mehr als 200 Jahre Erfahrung im Bereich der IT-Dienstleistungen, bleibt aber gleichzeitig immer am Puls der Zeit. (© TechTime)

Seit fast zwei Jahrzehnten bietet das Wiener Unternehmen TechTime schon maßgeschneiderte IT-Komplettlösungen, die weit über den Standard hinausgehen. Von Netzwerksicherheit über Videoüberwachung bis hin zu individuellen Softwarelösungen ist alles dabei. Doch was steckt hinter diesem Erfolg? Wir haben mit Geschäftsführer Christian Goll gesprochen.

Die digitale Welt entwickelt sich rasant und Unternehmen sehen sich immer größeren Herausforderungen gegenüber. TechTime geht diesen Weg nicht nur mit, sondern möchte die digitale Transformation aktiv mitgestalten. Das Unternehmen wurde 2006 als Einzelunternehmen gegründet und etablierte sich schnell als Partner für IT-Dienstleistungen. Die Gründungsmitglieder Christian Goll, Gerald Schuster und Dalibor Paunovic arbeiteten dabei eng zusammen. Heute zählt das Unternehmen 15 Mitarbeiter. Geschäftsführer Christian Goll erklärt gegenüber E&W stolz: „Wir haben seit der Gründung fast jedes Jahr einen Mitarbeiter aufgenommen. Wir sind in dieser Hinsicht sehr konservativ, aber das hat uns geholfen, stetig zu wachsen und trotzdem die Qualität zu bewahren.“

Mit einem Netzwerk, das über Jahre hinweg aufgebaut wurde, und einer klaren Vision wuchs TechTime schnell. „Wir machen unser Leben lang nichts anderes. Das ist wirklich unsere Leidenschaft“, fügt Goll hinzu. TechTime setzt zudem stark auf die Ausbildung von Lehrlingen. „Wir bilden mittlerweile unseren vierten Lehrling aus, und es läuft sehr gut“, freut sich der Geschäftsführer. Besonders in der Technikabteilung seien Lehrlinge eine wertvolle Unterstützung, da sie die Chance erhalten, sich Schritt für Schritt zu entwickeln und im zweiten und dritten Lehrjahr auch Kunden zu betreuen. Ein weiteres Highlight bei TechTime ist die Einführung der Vier-Tage-Woche. „Seit einem Jahr haben wir die Regelung, dass alle Mitarbeiter jeden zweiten Freitag frei haben. Das kommt bei uns sehr gut an und hat die Motivation der Mitarbeiter merklich gesteigert“, berichtet Goll.

Komplettlösungen

Doch das sind nicht die einzigen Goodies, die TechTime bietet, wie der Geschäftsführer erklärt: „Wir bieten unseren Technikern ein Firmenauto und Homeoffice-Möglichkeiten, was mittlerweile eine Voraussetzung ist, um gutes Personal zu gewinnen. Zudem machen wir ein bis zweimal im Jahr einen Firmenausflug. Das ist auch für die Bindung innerhalb des Teams sehr gut, weil man sich dann auch privat besser kennenlernt.“ Doch was unterscheidet TechTime nun von anderen IT-Betreuern? „Wir bieten besonders maßgeschneiderte Komplettlösungen für Unternehmen, die alle IT-Bedürfnisse abdecken. Wir stellen nicht nur die Hardware bereit, sondern kümmern uns auch um die gesamte IT-Infrastruktur, einschließlich Netzwerksicherheit, Alarmanlagen, Videoüberwachung und Telefonanlagen. Dabei legen wir großen Wert auf individuelle Beratung und Service. Es ist uns wichtig, dass wir eine Partnerschaft mit den Kunden eingehen. Wenn ein Notfall ist, können uns die Kunden auch am Wochenende oder Feiertag anrufen. Da sind wir uns nicht zu gut“, so der Geschäftsführer.

Besonders wichtig seien auch die Wartungsverträge, die keine Bindungen enthalten: „Wir wollen unsere Kunden nicht mit Verträgen fesseln. Wenn es nicht passt, können sie bei uns zum Monatsletzten kündigen. Unser Team setzt zudem stets auf die gleichen Techniker für unsere Kundenbesuche, sodass jeder genau über die Gegebenheiten vor Ort informiert ist. Der Techniker kennt die Standorte der Geräte und des Servers, sodass sich unsere Kunden darum nicht kümmern müssen. Das ist schließlich unsere Aufgabe als Fachhändler. Diese individuelle Betreuung ist unsere Stärke. Mit einem 15-köpfigen Team können wir persönlichen Kontakt zu den Kunden pflegen, und jeder Mitarbeiter bringt seine eigene Spezialisierung ein. Genau das macht uns als Team so stark“, erläutert Goll.

Wie Christian Goll den Alltag seiner Kunden erleichtert und wie TechTime stets innovativ bleibt, erfahren Sie in der neuen E&W-Ausgabe oder in der PDF-Version unten.