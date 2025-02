Verdacht auf Mehrwertsteuerbetrug

Italien: Ermittlungen gegen Amazon

Hintergrund | 1 | | Dominik Schebach | 18.02.2025

Wie italienische Medien berichten, wird derzeit in Italien gegen Amazon und drei seiner Top-Manager ermittelt. Die Staatsanwaltschaft in Mailand verdächtigt den Online-Händler zwischen 2019 und 2021 rund 1,2 Mrd Euro an Mehrsteuer nicht ordnungsgemäß abgeführt zu haben. Sollte sich der Verdacht erhärten, dann droht Amazon eine Rechnung von 3 Mrd Euro – einschließlich Zinsen und Strafen.

Aufgebracht wurde die Story u.a. vom Corriere della Sierra. Die Untersuchungen begannen demnach 2021 nach Routinekontrollen. Weitere Erhebungen fanden im vergangenen Jahr statt und wurden im Dezember abgeschlossen. Amazon äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Der Konzern habe sich aber verpflichtet, die geltenden Steuergesetze einzuhalten.

Nach italienischem Recht sind Online-Marktplätze wie Amazon die Umsatzsteuer abführen, wenn über ihre Plattform Händler aus Drittstaaten an Kunden in Italien verkaufen. Zuvor waren die Händler selbst für die Abführung der Umsatzsteuer verantwortlich. 2021 wurde die Regelung durch EU-Vorschriften für den elektronischen Handel ersetzt.