Mit 670 W Leistung und 24,8 % Effizienz in der DACH-Region

LONGi bringt Hi-MO X10 Solarmodul

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 18.02.2025

Michael Bairhuber, Vizepräsident von Energy3000 und Charles Jiang, Präsident der Distributed Generation Business Group von LONGi. (© LONGI)

LONGi hat kürzlich die Einführung seines neuen Solarmoduls, des Hi-MO X10, in der DACH-Region bekannt gegeben. Das Modul basiert auf der neuen HPBC 2.0-Rückkontaktzellentechnologie und bietet eine Leistung von bis zu 670 W bei einer Effizienz von 24,8 %. Durch die Verwendung des N-Typ TaiRay-Wafers und der Bipolar-Hybrid-Passivierungstechnologie soll es signifikante Verbesserungen in Effizienz und Zuverlässigkeit erzielen. Energy3000 ist einer der ersten Käufer des neuen Hi-MO X10.

In der DACH-Region wird das Modul als Doppelglas- und Glas-Folie-Version in den Größen 54 Zellen mit 490 Watt und 72 Zellen mit 670 Watt ab März 2025 verfügbar sein und kann ab sofort bestellt werden. Sämtliche Module bieten eine Leistungsgarantie von 30 Jahren. Energy3000 ist einer der ersten Käufer des neuen Hi-MO X10. Michael Bairhuber, Vizepräsident von Energy3000, unterzeichnete am Hauptsitz von LONGi in Xi’an, China, einen Liefervertrag über 100 MW.

Gerald Müller, Sales Director DACH bei LONGi Solar DG: “Das Hi-MO X10 ist die ideale Lösung für die DACH-Region, in der Effizienz, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Mit der HPBC-2.0-Rückkontakttechnologie auf dem N-Typ TaiRay Wafer und einer Modulleistung von bis zu 670 W setzt das Hi-MO X10 neue Maßstäbe in der Leistungsfähigkeit. In Deutschland, wo Solaranlagen überwiegend auf Dächern montiert werden, reduziert die Shading-Optimizer-Technologie den Leistungsverlust um über 70 % und sorgt so auch bei teilweiser Verschattung für eine gleichmäßige Energieproduktion. So ist auch das Schwachlichtverhalten des Moduls ist deutlich besser als bei TOPCon-Modulen.In Österreich und der Schweiz, wo anspruchsvolle alpine Wetterbedingungen robuste Systeme erfordern, gewährleistet der niedrige Temperaturkoeffizient von -0,26 %/°C eine optimale Leistung sowohl in heißen Sommern als auch in kalten Wintern. Darüber hinaus verbessert das Zero-Busbar-Design sowohl die Ästhetik als auch die Leistung. LONGi ist stolz darauf, mit dem Hi-MO X10 modernste Solartechnologie auf den DACH-Markt zu bringen, um dem hohen Leistungsanspruch gerecht zu werden.Besonders wirtschaftlich ist das Modul durch das sehr gute Schwachlichtverhalten im Vergleich zu TOPCon-Modulen. Das bedeutet, dass es in der Morgen- und Abenddämmerung jeweils mehr Strom produziert.”

Höchste Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und langlebige Leistung

Mit nur 1 % Degradation im ersten Jahr und einer linearen Degradationsrate von 0,35 % pro Jahr bietet das Modul nach eigenen Angaben eine unübertroffene Langlebigkeit. Darüber hinaus ist der Leistungstemperaturkoeffizient von -0,26 %/°C um 0,03 % besser als bei TOPCon-Modulen. Damit sei besonders in heißen Klimazonen eine höhere Leistung gewährleistet. HPBC 2.0 verbessere die Effizienz und Zuverlässigkeit von Solarmodulen durch eine mehrschichtige Zell-Struktur. Zu den wichtigsten Merkmalen gehört die Antireflexionsschicht, die den Kurzschlussstrom um 2,25 % erhöht und kurzwellige Reflexionen um mehr als 12 % reduziert, wodurch die Menge des eingefangenen Sonnenlichts maximiert wird.

Die Photovoltaische Umwandlungsschicht nutzt die Bipolar-Hybrid-Passivierungstechnologie, um die Leerlaufspannung um 15 mV auf 745 mV zu steigern, was die Energieumwandlung verbessert. Ein weiteres Element ist die bipolare Passivierung, die ähnlich einer Bypass-Diode auf Zellebene funktioniert und Ertragsverluste um mehr als 70 % sowie lokale Erwärmung durch partielle Abschattung um 28 % reduziert. Dies führt zu einer verbesserten Leistung und Sicherheit. Schließlich sorgt die Zero-Busbar-Struktur (0BB) für eine gesteigerte Modulleistung. Diese Kombination aus Technologien trägt zur Effizienzsteigerung von Solarmodulen bei und könnte langfristig zu einer besseren Energieausbeute führen.

Zero-Busbar-Struktur

Die Fertigung von Rückkontaktmodulen hat durch die Einführung der Zero-Busbar-Struktur (0BB) einen bedeutenden Fortschritt erfahren. LONGi setzt hierbei ein neues Lötverfahren ein, das stabilere Verbindungen ermöglicht als traditionelle Lötechtechniken. Durch die direkte Verbindung der Lötverbinder mit den Fingern wird die Energieübertragungsdistanz um 6,5 % verkürzt, was die Modulleistung um 5 W steigert. Gleichzeitig verhindert die veränderte Rückkontaktstruktur die Abschattung durch Busbars, was sowohl die optische Erscheinung als auch die Effizienz der Module verbessert. Darüber hinaus tragen präzise Lasergravuren und fortschrittliche, hochtransparente Isoliermaterialien weiter zur Leistungssteigerung bei.

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung stellt der TaiRay-Wafer von LONGi dar, der traditionelle Herausforderungen bei der Herstellung von Siliziumwafern überwinden kann. Mit einer verbesserten Widerstandsverteilung, einer geringeren Verunreinigung und einer um 16 % gesteigerten Bruchfestigkeit trägt der Wafer maßgeblich zur hohen Leistung des Hi-MO X10 bei. Diese Fortschritte beruhen auf einem optimierten Recharge Czochralski (RCz)-Prozess, der bei der Herstellung monokristalliner Siliziumblöcke verwendet wird. Mit der HPBC 2.0-Technologie erreicht LONGi einen entscheidenden Sprung bei Rückkontaktsolarmodulen, indem sie frühere Produktionsgrenzen bei Rückkontaktzellen und Siliziumwafern überwindet. Ein bemerkenswerter Erfolg der Forschungsabteilung ist die Steigerung der Zelleffizienz um 1 % innerhalb von nur zwei Jahren Entwicklungsarbeit, von 2022 bis 2024.