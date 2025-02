Zoom zoom zoom zoom

vivo startet erste lokale Kampagne für X200 Pro in Österreich

Telekom | 1 | | Dominik Schebach | 18.02.2025

Im Rahmen der Kampagne werden die herausragenden Zoom- und AI-Features der neuen Flagship Reihe, dem X200 Pro, online, im Fernsehen, in der Außenwerbung sowie über Spotify in den Mittelpunkt gerückt.

vivo investiert in die Brand-Awareness: Heute startet der Hersteller seine erste umfangreiche und lokal entwickelte Kampagne Zoom zoom zoom zoom. Dieses dreht sich um ganz um die X200-Serie und rückt die KI- sowie Telefoto-Features der Smartphone-Familie in den Fokus. Mit seiner breiten Medienpräsenz online, im Fernsehen, auf Plakaten sowie über Spotify macht vivo dabei keine halben Sachen.

„Mit unserer ersten, komplett eigenständigen Kampagne ausschließlich für den österreichischen Markt zeigen wir, dass vivo mehr als nur ein globaler Player ist – wir sind eine lokale Marke, die auf die Bedürfnisse der heimischen Community eingeht“, so Martin Wallner, Vice President von vivo Österreich und Ungarn. „Wir freuen uns sehr, dass vivos hohe Zuverlässigkeit, Qualität und unschlagbarer Kundensupport die Nutzer genauso begeistern, wie uns.“

Nummer drei

vivo hat sich schon in den vergangenen Jahren als wichtiger Player auf dem heimischen Medienmarkt etabliert. Dank starker Partnerschaften, gezielter Sponsorships – wie der Österreichischen Fußball Bundesliga, UEFA EURO 2024TM oder Fußballspieler Marko Arnautović – sowie herausragender Kundenbewertungen konnte die Markenbekanntheit innerhalb des vergangenen Jahres um 80 % gesteigert werden.

Das ist noch nicht alles: vivo hat 2025 kein geringeres Ziel, als sich einen dauerhaften Platz unter den Top 3 der beliebtesten Smartphone Marken in Österreich zu sichern – und ist schon am besten Weg dorthin. Die neue Kampagne „Zoom, zoom, zoom, zoom“, die von 18. Februar bis 31. März läuft, setzt dafür den ersten Schritt. In deren Rahmen werden die herausragenden Zoom- und AI-Features der neuen Flagship Reihe online, im Fernsehen, in der Außenwerbung sowie über Spotify in den Mittelpunkt gerückt.

Denn die im Jänner gelaunchte X200-Serie setzt nach Ansicht von vivo einen neuen Standard in der User-Experience und bietet fortschrittliche vivo x ZEISS Kamera-Funktionen, lange Akkulaufzeit, Robustheit und ein elegantes Design. Besonders die sechs Telefoto-Funktionen: Telephoto HyperZoom, Telephoto Macro, Telephoto Portrait, Telephoto Nightscapes und Telephoto Sunset der exklusiven 200 MP ZEISS APO Telekamera ermöglichen noch detailliertere Aufnahmen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Zu den weiteren Neuheiten zählen leistungsstarke KI-Funktionen, die dank Google-AI sowie vivos eigener KI-Software möglich sind. Diese bieten den Nutzern neue Möglichkeiten zum Lernen, Planen, Arbeiten und Bearbeiten von Fotos.