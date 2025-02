29,14 Millionen TV-Geräte im Jahr 2024

Hisense TV hält Platz 2 weltweit

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 19.02.2025

Hisense konnte seine Wettbewerbsstärke auf dem globalen Markt stärken. (© Hisense)

Laut Daten des internationalen Marktforschungsinstituts Omdia lieferte Hisense im Jahr 2024 weltweit 29,14 Millionen TV-Geräte aus und erreichte damit einen Marktanteil von 14 %. Zwischen 2022 und 2024 belegte das Unternehmen weltweit den zweiten Platz unter den TV-Herstellern. Zudem verzeichnete Hisense als einziger Hersteller in der Branche sieben Jahre in Folge ein kontinuierliches Wachstum.

Hisense hat seine Position als weltweiter Marktführer im Bereich der Großbildfernseher gefestigt. Mit einem Marktanteil von 19,8 % bei den Auslieferungen von Fernsehern mit einer Größe von 75 Zoll und mehr steht Hisense weltweit an erster Stelle. Im Segment der Ultra-Großbildfernseher hält Hisense einen dominierenden Marktanteil von 30,3 % bei Modellen mit einer Bildschirmdiagonale von 98 Zoll und mehr und beeindruckende 58,8 % bei Modellen mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr und sichert sich damit auch die weltweite Spitzenposition. Laut GFK und Circana stehen Hisense-Fernseher in Ländern wie Japan, Australien, Südafrika und Slowenien an erster Stelle.

Wachstum fortsetzen

Hisense möchte sich in einem wettbewerbsintensiven Markt durch den Fokus auf technologische Weiterentwicklungen und Produktqualitä behauptent. Der 116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher integriert die RGB Local Dimming Display Technology und die Hi-View AI Engine X, die Funktionen wie AI Peak Brightness und AI RGB Local Dimming nutzt, um Bildanpassungen in Echtzeit vorzunehmen. Diese Technologien sollen eine präzisere Farbdarstellung und eine optimierte Energieeffizienz ermöglichen. Durch den Einsatz moderner Technologien und strategischer Kooperationen möchte sich Hisense auch weiterhin als bedeutender Akteur auf dem TV-Markt etablieren. Das Unternehmen investiert in Innovationen, um die Bildqualität weiterzuentwickeln und den Nutzerkomfort zu verbessern. Perspektivisch plant Hisense, sein Wachstum fortzusetzen und seine Marktpräsenz weiter auszubauen.