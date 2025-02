„Revolutioniert das Dampfglätten“

Neu: Tefal AeroSteam Dampfglätter

Kleingeräte Bilder | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 19.02.2025 |

Der neue Tefal AeroSteam Dampfglätter verfügt über eine innovative Ansaug-Funktion wodurch effizienteres Dampfglätten möglich sei, wie Tefal erklärt.

Dampfglätten ist eine schnelle, schonende und effektive Methode, um Kleidung zu glätten, unangenehme Gerüche zu entfernen und Stoffe aufzufrischen. Die neueste Innovation von Tefal in diesem Segment heißt AeroSteam Dampfglätter und dieser „revolutioniert den bestehenden Markt“, wie Tefal selbstbewusst sagt.

Wie Tefal sagt, nutze der neue AeroSteam Dampfglätter die Kraft der Anziehung und führe zu perfekten und mühelosen Glätteresultaten – „und das ganz ohne komplizierte Anbringung an der Tür oder an der Kleiderstange“. Dafür sorge die neue einzigartige, patentierte OptiFlow-Technologie von Tefal. „Diese verbindet Ansaugung, kraftvollen Dampf und einen beheizten Kopf in einem leistungsstarken Gerät. Das Gewebe wird vom beheizten Kopf des AeroSteam angesaugt, was das Dampfglätten wesentlich erleichtert. Das Kleidungsstück in die eine und das Gerät von Tefal in die andere Hand und los geht’s“, erklärt der Hersteller.

Je nach Einstellung der drei Modi „nur Dampf“, „Dampf & leichte Ansaugung“ sowie „Dampf & Turbo-Ansaugung“ wird das Gewebe entweder sanft bedampft oder über die Ansaugstutzen im Kopfteil angesaugt. „Somit kann jeder seine Wäsche perfekt glätten und mühelos pflegen – in nur einem einzigen Durchgang, ganz ohne Vorkenntnisse“, ergänzt Tefal.

Der Tefal AeroSteam ist in nur 30 Sekunden einsatzbereit. In Kombination mit dem abnehmbaren 100-ml-Wassertank sorge dieser Dampfglätter wesentlich schneller für perfekte Ergebnisse und spare damit dank effizienter Technologie laut Herstellerangaben bis zu 57 % Energie. Währenddessen werde durch die aufheizbare Monotemp-Bügelsohle sichergestellt, dass alle Kleidungsstücke nach dem Dampfglätten angenehm trocken sind und sofort getragen werden können. „So lässt sich zum Beispiel das Hemd für den besonderen Anlass in weniger als drei Minuten glätten und pflegen“, erklärt der Hersteller, laut dem sich der Tefal AeroSteam übrigens für alle bügelbaren Textilien – auch empfindliche Stoffe – eigenen soll.

Der Tefal AeroSteam Dampfglätter ist ab Mai 2025 in folgenden Varianten erhältlich:

Eucalyptus (DR9814): UVP 199,99 Euro

Trust (DR9810): UVP 199,99 Euro