Premiere von 5.-7. März in Salzburg

e-nnovation Austria steht in den Startlöchern

Photovoltaik Energiezukunft E-Technik | 0 | Veranstaltungen, Wissen | Wolfgang Schalko | 20.02.2025

In zwei Wochen öffnet die e-nnovation Austria erstmals ihre Pforten. (© MZS / Sarah Fellner)

Die Augen sind dieser Tage nach Salzburg gerichtet, wo Anfang März die Premiere der e-nnovation Austria, Österreichs neuer Fachmesse für die Energie- und Eletrotechnik-Branche, am Programm steht. Die Vorbereitungen sind praktisch abgeschlossen, für volles Haus ist gesorgt und ebenso für ein attraktives Begleitprogramm – folglich wird auch von allen Seiten bereits im Vorfeld äußerst positive Stimmung versprüht.

Das große Ziel, die gesamte Wertschöpfungskette der Elektrobranche unter einem (Messe-)Dach zu vereinen, scheint schon vor Beginn der e-nnovation Austria erreicht. Die Aufbruchsstimmung, die insbesondere von der Bundesinnung verbreitet wurde, hat die gesamte Branche erfasst: „Mit dem neuen Messeformat werden die Elektriker Österreichs gemeinsam mit Industrie und Großhandel endlich wieder ein Teil des heimischen Messegeschehens”, hob Christian Bräuer, Bundesinnungsmeister und Präsident Elektriker Österreich, hervor. Nicht von ungefähr unterstützen Industrie, Elektrogroßhandel und die wichtigsten Branchen-Trägerverbände – von der Bundesinnung der Elektrotechniker über das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels bis hin zum Österreichischen Verband für Elektrotechnik (OVE) – die neue Fachmesse. „Dieses neue Messeformat hat große Bedeutung, da es die gesamte Wertschöpfungskette vereint und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche fördert. Im Mittelpunkt stehen dabei Digitalisierung, Energiewende, Energieeffizienz und Elektromobilität. Die Elektrotechnik nimmt als Zukunftsbranche dabei eine zentrale Rolle ein”, betonte auch Thomas Farthofer, Vertriebsleiter Intercable Tools und Beiratsvorsitzender Elektriker Österreich.

Keine halben Sachen

Dass Messeveranstalter JU.connects bzw. das Team um CEO Thomas Jungreithmair ganze Arbeit geleistet hat, zeigt nicht nur der rege Zuspruch seitens der Aussteller, sondern auch ein Blick auf das abwechslungsreiche Rahmenprogramm, das die Besucher parallel zur Produktschau erwartet.

Beim e-nnovation SUMMIT auf der großen Vortragsbühne gibt es drei Tage geballtes Infotainment-Programm – mit interessanten Diskussionen und Keynotes, praxisnahen Tipps sowie Kabarett zum Schmunzeln. Hier wird u.a. die Zukunft der Erneuerbaren beleuchtet, ein Blick auf die Perspektiven der Branche gerichtet, die Digitalisierung der Betriebe ebenso wie die Mobiltätswende auf den Prüfstand gestellt sowie eine Aus-, Weiter- und Nachwuchsstrategie präsentiert.

Der e-nnovation Branchentalk Netze rückt die Herausforderungen und Chancen an den Schnittstellen von Netzbetreibern und Elektrikern in den Fokus – von der PV-Wechselrichterliste und der TOR Verteilnetzanschluss bis hin zur Versiegelung des Vorzählerbereichs oder der OVE R37. Um herausragende Leistungen im Bereich der Elektrotechnik zu würdigen, werden auch insgesamt drei e-nnovation Awards verliehen. Und damit der Spaß nicht zu kurz kommt, steht am Donnerstagabend die Messeparty – der e-nnovation Club – mit hochkrätigen Live-Acts am Programm. Aber Achtung: Die Party ist auf 1.500 Teilnehmer limitiert – die exklusiven Eintrittsbänder gibt‘s bei den Ausstellern und Sponsoren.

Kostenlose Messetickets sowie Details zu den Ausstellern und dem Programm gibts auf www.ennovation-austria.com.