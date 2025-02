Mit Akku und Google TV

Metz blue stellt tragbaren Smart-TV vor

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 20.02.2025

Mit dem MPE7000 hat METZ blue einen tragbaren Smart-TV mit integriertem Akku vorgestellt. (© METZ blue)

METZ Blue hat mit dem MPE7000 einen tragbaren Smart-TV mit integriertem Akku vorgestellt. Der 24-Zoll-Fernseher punktet mit seinem kompakten Design und einer Trageschlaufe in Lederoptik. Dadurch lässt er sich flexibel überallhin mitnehmen und soll so für stundenlangen Film- und Fernsehgenuss sorgen.

Der METZ blue MPE7000 ist ein tragbarer Smart-TV mit integriertem Akku. Eine Trageschlaufe an der Rückseite des Gehäuses erleichtert den Transport. Dank seiner Ausstattung ermöglicht das Gerät die Nutzung von Linear-TV und Streaming an verschiedenen Orten, wie im Garten, Park, auf Reisen oder im Wohnmobil. Der MPE7000 kommt in einem zweifarbigen Design. Das matte Full-HD-Display mit Direct-LED-Technologie bietet auf einer Bildschirmdiagonale von 60 cm (24 Zoll) eine gleichmäßige Ausleuchtung und hohen Kontrast. Unterhalb des Bildschirms befindet sich eine nach vorne gerichtete Lautsprecherleiste, die mit Akustikvlies bespannt ist. In der Mitte ist ein Infrarotsensor integriert, während das silberne METZ-Logo am rechten Rand der Soundleiste platziert ist. Die Rückseite des Geräts besteht aus weißem Kunststoff in trapezförmigem Design und ist mit einer Trageschlaufe aus Kunstleder versehen.

Smarter Google TV

Intern soll eine clevere Kombination aus Smart-TV, integriertem Triple-Tuner und einer soliden Schnittstellenausstattung für maximale Flexibilität sorgen: Als Google TV ermöglicht der MPE7000 HD-Streaming über WLAN und LAN an jedem Hotspot oder Netzzugang. Über seinen integrierten Triple Tuner nebst CI+ Schnittstelle ist er auch für klassisches Fernsehen gerüstet und empfängt Live-TV über Satellit, Kabel oder das Antennenfernsehen DVB-T2 HD. Dabei bietet Timeshift über USB zusätzlichen Komfort. Bei Anschluss eines externen Datenträgers lässt sich das laufende Programm mit einem Tastendruck unterbrechen und kurze Zeit später an derselben Stelle weitersehen.

Als Audioschnittstelle steht neben Bluetooth 5.1 auch ein optischer S/PDIF-Ausgang zur Seite. Ein HDMI-Eingang erlaubt, auch externe Quellen wie z. B. einen Laptop oder DVD/Blu-ray-Player zu verbinden. Über seinen integrierten Akku bietet der MPE7000 schließlich eine Laufzeit von bis zu 3 Stunden.

Der MPE7000 in 24 Zoll ist ab sofort für 349,- (UVP) im Fachhandel erhältlich.