137. OVE-Generalversammlung: Erfolgsjahr für Branchenplattform der Elektrotechnik

Generalsekretär Peter Reichel blickte im Rahmen der Generalversammlung auf ein erfreuliches Verbandsjahr zurück. Mit erfolgreichen Aktivitäten der Kernbereiche Normung und Zertifizierung, gut besuchten Veranstaltungen und Seminaren, steigenden Mitgliederzahlen und einer Erfolgsbilanz für die OVE-Nachwuchsinitiativen – darunter die Branchenkampagne „Join the Future“ gemeinsam mit mehreren Branchenpartnern – fiel die Bilanz für das Jahr 2024 sehr positiv aus. „Ich freue mich über dieses positive Ergebnis in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und bedanke mich bei allen Kolleg:innen, Expert:innen und Netzwerkpartnern für die gute Zusammenarbeit“, so Reichel.

Suche nach neuem Generalsekretär

Im Laufe des Jahres 2026 wird Reichel nach 22 Jahren als Generalsekretär des OVE seinen Ruhestand antreten. Diesen Herbst startet daher die Suche nach seinem bzw. seiner Nachfolger:in. Die offizielle Ausschreibung ist für September geplant, im November werden die aussichtsreichsten Kandidat:innen zu einem Hearing geladen. Bis Ende des Jahres soll die Nachfolge geklärt sein. „Peter Reichel hat den OVE mehr als zwei Jahrzehnte lang geprägt und zahlreiche wichtige Initiativen auf den Weg gebracht. Auf seinen Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin warten wichtige Aufgaben, um als unabhängige Plattform die Branche in herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten bestmöglich zu unterstützen“, so OVE-Präsident Gerhard Fida.

Die OVE-Generalversammlung brachte auch eine Änderung im Präsidium: Robert Tesch (Siemens AG Österreich) wurde einstimmig zum Vizepräsidenten gewählt. Er folgt Gerhard Pollhammer (ebenfalls Siemens AG Österreich) nach. Im Anschluss an den formalen Teil hielt Andreas Kugi, wissenschaftlicher Leiter des AIT Austrian Institute of Technology, einen Vortrag zu „Applied Artificial Intelligence: Chancen und Herausforderungen für die Industrie“ und beantwortete die interessierten Fragen der OVE-Mitglieder.