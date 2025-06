Aus dem Bundesgremium: Karriere mit Lehre (Teil I)

Mit der Lehre zur Karriere

Hintergrund | 1 | | Julia Jamy | 18.06.2025

Sarah Wastl (Mitte) sicherte sich vor kurzem den ersten Platz beim Gewinnspiel des Lehrlingswebinars des Bundesgremiums. Das freut natürlich auch BGO Robert Pfarrwaller und Laura Palmetzhofer, Lehrlingsbeauftragte bei A1.

Für viele junge Menschen beginnt mit der Lehre der erste große Schritt ins Berufsleben. Doch im Handel kann sie weit mehr sein: der Anfang einer Karriere mit echten Aufstiegsmöglichkeiten. Für die E&W-Juniausgabe haben wir mit einer Auszubildenden gesprochen, die gerade am Beginn ihres Berufswegs steht.

Sarah Wastl ist erst 20 Jahre alt und steht noch am Anfang ihrer Karriere. Doch bereits jetzt kann sie auf beachtliche Erfolge zurückblicken. So wurde sie beim Verkaufswettbewerb Junior Sales Champion 2024 unter 18 Teilnehmern zum besten Verkaufstalent Österreichs gekürt und gewann anschließend auch den internationalen Bewerb in Salzburg. Vor kurzem sicherte sie sich zudem den ersten Platz beim Gewinnspiel des Lehrlingswebinars des Bundesgremiums. Derzeit absolviert sie bei A1 eine Ausbildung zur Einzelhandelskaufrau. Ihre Motivation für diesen Weg bringt sie selbst auf den Punkt: „Ich wollte unbedingt einen Job haben, in dem ich jeden Tag viel mit Menschen zu tun habe.“

Die Arbeit mit Kunden sei dabei nicht nur abwechslungsreich, sondern auch herausfordernd: „Jeder Kunde ist anders, und man muss sich auf jeden einzelnen neu einstellen.“ Schon zu Beginn ihrer Ausbildung hatte Wastl klare Vorstellungen: „Ich wollte meine kommunikativen Fähigkeiten verbessern und mein Selbstbewusstsein stärken.“ Dass ihr beides gelungen ist, liegt nicht zuletzt an der praxisnahen Ausbildung bei A1, wo sie zahlreiche Abteilungen kennenlernen durfte. Ihre Ambition ist deutlich spürbar: „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und fordere deshalb von Haus aus immer überdurchschnittliche Leistungen von mir.“

„Traut euch!“

Auf die Frage, ob sie sich wieder für diesen Weg und damit für den Handel entscheiden würde, hat die 20-jährige eine klare Antwort: „Ja! Ich habe die Lehre bei A1 keinen Tag bereut. Sei es der Verkauf selbst, mein Team oder all die Workshops und Trainings die wir als A1 Lehrlinge erhalten – alles war bereichernd für mich.“ Besonders hebt sie die umfassende Unterstützung durch Kollegen und Führungskräfte hervor, sowohl im Berufsalltag als auch bei Wettbewerben wie dem Junior Sales Champion. „Ich bekomme immer guten Zuspruch und Ratschläge“, freut sich Wastl. Dass bei A1 Lehrlinge nicht nur ausgebildet, sondern auch gefördert und inspiriert werden, zeigt sich an zahlreichen Vorbildern im Unternehmen, „die als Lehrlinge gestartet haben und heute Führungspositionen innehaben.“ Ihr Tipp an zukünftige Lehrlinge: „Habt keine Vorurteile gegenüber Kunden und traut euch, den Kunden auf zum Beispiel bestimmte Produkte anzusprechen. Geht nicht mit der Einstellung ,Das wird er/sie sowieso nicht haben wollen´ hinein.“ Um auch in anspruchsvollen Zeiten die Freude am Beruf zu bewahren, hat sie folgenden Ratschlag: „Ich versuche mich auf die Erfolge zu konzentrieren, auch wenn sie noch so klein sind.“

Wastl befindet sich im dritten Lehrjahr und damit fast am Ende ihrer Ausbildung. Was ihre Zukunft angeht, hat die 20-jährige schon genaue Vorstellungen: „Ich möchte sehr gerne bei A1 bleiben. Ich fühle mich im Unternehmen sehr wohl und ich möchte weiterhin meinen Teil zum Erfolg beitragen.“ Tatsächlich kann sie sich auch vorstellen, nach der Matura ein Studium im Marketing- oder Wirtschaftsbereich zu beginnen: „Ich weiß mittlerweile, dass meine Stärken auch in anderen Bereichen als im Verkauf ausgeprägt sind.“ Auch Organisation, Planung und Koordination zählen zu ihren Stärken. Genau diese Qualitäten sind in ihrem Berufsalltag gefragt: „Ich arbeite sehr lösungsorientiert und finde daher meist die perfekte Lösung für jede Zielgruppe.“ Der persönliche Umgang mit den Kunden steht für sie dabei immer im Mittelpunkt: „Ich denke, dass trotz der Digitalisierung und dem Boom der KI die persönliche Beratung gewünscht wird. Viele Kunden wünschen sich beim Einkaufen ein Erlebnis.“

Herausforderungen

Für Wastl liegt der Reiz des Handels vor allem in der Abwechslung: „Kein Tag ist wie der andere.“ Die Herausforderungen in der Branche spürt die 20-jährige natürlich trotzdem: „Viele Leute beschweren sich über die steigenden Preise in der gesamten Wirtschaft. Das bedeutet für mich als Verkäuferin noch einmal mehr auf den Kundennutzen eines Produkts einzugehen und im Gespräch aktiv zuhören, um die Bedürfnisse des Kunden genau zu verstehen.“ Rückblickend würde sie sich jedoch jederzeit wieder für diesen Weg entscheiden. Die A1 Lehrlingsausbildung habe ihre Erwartungen übertroffen – „daher würde ich nichts verändern.“ Und ihr Erfolgsrezept? „Glaube an dich selbst. Wenn du etwas wirklich willst und bereit bist, etwas dafür zu tun – dann kannst du alles schaffen.“