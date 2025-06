Jetzt gleich anmelden

Panasonic lädt zu den MehrWertTagen

18.06.2025

Bei den MehrWertTagen von Panasonic können die Teilnehmer die neuen Modelle live und in Aktion erleben. (© Panasonic)

Auch in diesem Jahr lädt Panasonic Austria seine Fachhandelspartner wieder zu den MehrWertTagen ein und bietet die aktuellen Neuheiten und Informationen aus erster Hand. Im Rahmen der Veranstaltung haben Besucher die Gelegenheit, die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Home-Entertainment, Beauty Care sowie Kitchen live zu entdecken.

Panasonic präsentiert im Rahmen der MehrWertTage die wichtigsten Highlights und Funktionen der neuen Produktlinie für 2025. Damit die Fachhandelspartner für die Gespräche mit ihren Kunden bestens vorbereitet sind, erhalten sie bei den MehrWertTagen die passenden Argumente und können ihr Fachwissen stärken, damit sie am Point of Sale auf ganzer Linie punkten können. Die Teilnahme an einem TV‐Seminar ist für die Autorisierung als Panasonic Reference Vertriebspartner obligatorisch. Nur so könne eine qualitativ hochwertige Vermarktung sichergestellt werden. Die Seminare finden mit einer fixen Obergrenze an Teilnehmern statt.

Programm

Seminar-Slot: [10-17 Uhr | Snack ab 09:30 Uhr] Produktvorführungen mit diesen Schwerpunkten und Themen:

Das neue TV-Sortiment 2025 – Die nächste Panasonic FireTV Generation

Die neuen TV-Serien im Detail

Ausstattungen und die dafür passenden Argumente

Technische Highlights und wofür diese am besten einzusetzen sind

OLED Z95B versus Z95A – wo legt die neue OLED Serie nochmals nach?

Übersicht über das Produkt-Line-Up 2025 Beauty Care und Kitchen

Termine

Bei den Terminen erwartet die Besucher echtes Live-Feeling und Informationen aus erster Hand. Jetzt gleich anmelden:

– Oberösterreich 17. oder 18.09.2025 | Rosenberger Ansfelden – 4052 Ansfelden

– Salzburg 29.09.2025* | Seminarhotel Königgut – 5073 Salzburg – Wals

– Tirol 07.10.2025 | Landgasthof Bogner – 6067 Absam

– Wien 14. oder 15.10.2025 | Ibis Hotel S1 – 2320 Schwechat

– Steiermark 21. oder 22.10.2025 | Hotel Ramada – 8141 Premstätten