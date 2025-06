75. Jahre Philips-Fernseher

TP Vision: Starttermine für neue Philips Ambilight-TV-Modelle stehen fest

Multimedia | 2 | | Dominik Schebach | 18.06.2025

75 Jahre Unterschied. Philips TV-Geräte historisch und modern.

TP Vision feiert 2025 einen Meilenstein in der Geschichte der europäischen Unterhaltungselektronik: den 75. Jahrestag des ersten im Handel erhältlichen Fernsehers von Philips. Der Hersteller betont allerdings nicht nur historische Jubiläen, sondern auch ganz aktuelle Termine – konkret die Starttermine für viele Modelle des Line-up der Philips Ambilight TVs der Jahres 2025, darunter die neuesten Premium-Modelle mit OLED-, MiniLED- (MLED) und QLED-Technologie.

Seit den Anfängen des Mediums spielte Philips eine Vorreiterrolle in der Entwicklung des Fernsehens und stellte bereits 1935 auf der IFA in Berlin seinen ersten Fernseher der Öffentlichkeit vor. Für Endkunden brachte Philips 1950 dann das erste Seriengerät auf den Markt: das markante 8,6-Zoll-Modell mit dem liebevollen Spitznamen „Die Hundehütte“. Es war der weltweit erste Fernseher, der den 625-Zeilen-Standard verwendete, der bald in ganz Europa Einzug hielt.

Heute, rund 75 Jahre später, setzt Hersteller TP Vision mit seinen Philips Ambilight-TVs – ob OLED, MiniLED oder QLED – im Markt für Premium-Fernseher ein Zeichen. So kommen die Philips OLED810 Modelle mit aufgewertetem OLED_EX Panel mit 1.500 Nits Spitzenhelligkeit (42“ und 48“ 1.000 Nits), der preisgekrönten 9. Generation des P5 Processing mit AI und Adaptive Intelligence, einem 2.1-Soundsystem mit 70 Watt und integriertem Subwoofer sowie dreiseitigem Ambilight auf den Markt. Die Modelle bis 65“ verfügen über einen schwenkbaren Standfuß. Die neuen Modelle werden ab Ende Juni für einen UVP ab 1.599 Euro für das 42 Zoll Modell bis 4.499 Euro für das 77 Zoll-Modell verfügbar sein.

Ebenfalls mit einem verbesserten OLED_EX Panel, mit einer einer Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits, sowie einem P5-AI-Prozessor der 7. Generation, dem weiterentwickeltem Titan OS mit Game Bar 2.0 und einer dreiseitigen Version von Ambilight wartet der Philips OLED760 auf. Auch dieses Serie ist ab Juni verfügbar. Der UVP wird mit 1.499 Euro für die 48 Zoll-Version bis 3.999 Euro für die 77 Zoll Version angegeben.

Philips Ambilight QLED Serien 2025

Ebenfalls ab Juni sind die Philips Ambilight QLED-Serien 2025 verfügbar. Angeführt wird das Line-up der QLED-Modelle von der Philips QLED PUS9000-Serie („The One“). Unter dem Motte „The One TV that has it all” warten diese Geräte mit einem QLED-Display mit 144 Hz VRR und Direct LED Backlight, dreiseitigem Ambilight, dem weiterentwickeltem Titan OS mit Game Bar 2.0 sowie vier Full-Speed HDMI 2.1 Schnittstellen auf. Zudem überzeugt „The One” beim Bild und Sound dank der Intellisound Engine. Das 43-Zoll-Modell bietet ein 2.0-System mit 20 Watt, die 50-, 55- & 65-Zoll-Modelle 40 Watt mit 4.0- sowie die 75- und 85-Zoll-Modelle mit 50 Watt und 2.1-Lautsprechern mit integriertem Subwoofer. Die Modelle bis 65“ verfügen zudem über einen schwenkbaren Standfuß. Den UVP gibt TP Vision von 999 Euro für das 43 Zoll-Modell bis zu 2.999 Euro für das 85 Zoll Modell an.

Etwas darunter angesiedelt sind die Geräte der QLED PU8600 Serie mit dreiseitigem Ambilight, P5 Bildprocessing, Titan OS, alle wichtigen HDR-Formate, Alexa built-in, Works with Google Assistant. Diese Modelle sind ab sofort verfügbar. (UVP von 899 (43 Zoll) bis 1.399 Euro (65 Zoll)).

Ab Juli verfügbar sind die Philips MLED910-Modelle. Diese verbinden hohe Bildqualität mit einer souveränen Performance fürs Gaming: 4K und 144Hz, FreeSync Premium und vier 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge mit VRR. Das europäische Titan OS ist das Betriebssystem. Der UVP beträgt zwischen 1.199 Euro (55 Zoll) und 3.299 Euro (85 Zoll).

Philips Ambilight OLED+ Serien 2025

Für Juli ist auch die OLED+910 Serie angekündigt, welche die META 3.0 Technologie mit einem RGB-Tandem-Panel mit der beeindruckender Spitzenhelligkeit von 3700 Nits, einem P5-AI-Prozessor der 9. Generation, vierseitigem Ambilight und einem leistungsstarken 3.1-Soundsystem von Bowers & Wilkins mit 81 Watt verknüpft.

Das Flaggschiff der Range ist der Philips OLED+950 mit Dual Engine für die 9. Generation P5 AI, META 3.0 OLED-Technologie und einem RGB-Tandem-Panel mit einer extremen Spitzenhelligkeit von 3700 Nits sowie vierseitigem Ambilight und einem verfeinerten 70-Watt-2.1-Soundsystem mit digitaler Frequenzweiche und integriertem Subwoofer. Dieser soll im Oktober 2025 auf den Markt kommen. UVPs wurde zu diesen Modellen noch nicht kommuniziert.

Philips MLED950 mit Ambilight plus

Das stärkste Philips MiniLED-Modell schließlich kommt laut TP Vision voraussichtlich ab September nach Österreich. Der Philips MLED950 mit Ambilight plus (mit 65 bzw 75 Zoll) verfügt über ein 144-Hz-QD-Panel (98 % DCI-P3), einen P5-AI-Prozessor der 7. Generation, AI Adaptive Intelligence und dem einzigartigen Ambilight plus – mit der jetzt noch höheren Anzahl an LED-Zonen. Mit 192 verschiedenen Zonen und den jeweils vier Linsen werden bis zu vier verschiedene Bildebenen in unterschiedlichen Tiefen projiziert und so ein mehrdimensionaler Ambilight-Effekt erzielt.

Hinzu kommen das neueste Titan OS, die Game Bar 2.0, FreeSync Premium Pro und vier Full-Speed-HDMI-2.1-Anschlüsse sowie ein 60-Watt-4.1-Soundsystem mit integriertem Subwoofer. Das Modell mit 65“ verfügt über einen schwenkbaren Standfuß.