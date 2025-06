Erfolgreiche Bundesländer-Tour von ElectronicPartner

Volles Haus bei den „Grünen Infotagen”

Hintergrund | 3 | Veranstaltungen, Wissen | Wolfgang Schalko | 18.06.2025

GF Michael Hofer hatte bei den Grünen Infotagen viele gute Nachrichten parat.

Im Mai und Juni war ElectronicPartner auf Tour durch Südtirol und die österreichischen Bundesländer. Neben den Ansprechpartnern der Kooperation waren auch 20 Industriepartner mit von der Partie. Die rege Beteiligung der Lieferanten und rund 400 Besucher machten die „Grünen Infotage 2025” für ElectronicPartner-GF Michael Hofer zur „besten Roadshow, die wir jemals hatten.”

Der Mix aus Kooperations-internen Informationen, Produkt- und Neuheitenvorstellungen der Industriepartner sowie die Möglichkeit zum fachlichen Austausch und Netzwerken im gemütlichen Rahmen sorgte heuer für eine Rekordbeteiligung an den Grünen Infotagen – sowohl seitens der Lieferanten als auch der Mitglieder. „Sehr zufrieden” zeigte sich somit auch ElectronicPartner-GF Michael Hofer – mit dem Besuch wie auch mit dem Format. „Die Roadshow war bei allen Terminen gut besucht. Vielfach konnten wir Händler nach längerer Zeit wieder oder überhaupt zum ersten Mal bei einer solchen Veranstaltung begrüßen. Das zeugt von der Attraktivität des Angebots und zeigt, dass sich die Grünen Infotage in dieser Form etabliert haben – viele Teilnehmer haben schon angekündigt, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sein werden.”

An jeder der insgesamt neun Stationen hatten zunächst die Industriepartner die Möglichkeit, sich und ihre Produkthighlights den Besuchern vorzustellen. Vor Ort waren Samsung, Panasonic, Nespresso, Rexel, De’Longhi, Grundig, MEHR Datasystems, Wertgarantie, HZ Electronics, Groupe SEB, Energy3000 solar, Hama, Beko, Clearwhite, AVM, iRobot, Yadea (Fa. Witt), Epson, Elektrabregenz, Metz und Electrolux vertreten.

Geballte Information

Anschließend bot Michael Hofer in seinem Vortrag Infos und Updates aus unterschiedlichsten Bereichen. Den Anfang machte ein Blick auf die Marktentwicklung – mit durchaus erfreulichen Aspekten, wie etwa dem Wachstum des Gesamtmarkts (+1,4% 2024 gegenüber 2023) oder Zuwächsen beim kooperierten Fachhandel gegenüber anderen Vertriebskanälen. Darüber hinaus verzeichnen auch einzelne Produktgruppen, wie etwa Siebträgermaschinen, Fryer, großformatige TVs, Soundbars oder Smartphones im oberen Preissegment teils enorme Pluspunkte.

Einer beeindruckenden Zwischenbilanz des Klimafonds-Projekts „Energiesparen im Haushalt“ (mit ca. 12.000 Energiesparberatungen, über 16.000 getauschten Geräten und mehr als 1 Million Euro an Ausschüttungen für die Mitglieder) ließ der GF die gute Nachricht folgen, dass die Fortführung des Projekts zumindest bis 2028 gesichert sei – angesichts der Wechsel des zuständigen Ministeriums und der Fachabteilung für die Projektabwicklung sowie des Sparkurses der Regierung keine Selbstverständlichkeit.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete das Thema Marketing, wo Hofer auf die erfolgreichen Print-, Bewegtbild- und Online/Social Media-Kampagnen des Q1/2025, die zusammen über 24 Mio. Kunden erreichten, zurückblickte und darauf aufbauend zwei neue Optionen für die Mitgliedsbetriebe präsentierte: Erstens internationale Online-Marketing-Kampagnen, wo nach der gelungenen Premiere mit Panasonic nun umfassende Online-Aktivitäten in der DACH-Region mit TP Vision, AVM, Samsung und De’Longhi geplant sind. Zweitens lokale Händlernewsletter, bei denen das zentralseitige Marketing Newsletter gestaltet und diese im Namen des Händlers an dessen Kunden versendet.

Das Schulungsangebot wird ebenfalls erweitert: Als neuer Partner des EP:Campus steht den Mitgliedern zukünftig auch das Trainingsangebot von TopConcept zur Verfügung – mit Fokus auf Mitarbeiterführung und Verkauf.

Mit dem WENDEpunkt-Konzept wurde der Ansatz im Bereich Photovoltaik und erneuerbare Energien detailliert vorgestellt – insbesondere dahingehend, wie durch die mehrstufige Beteiligungsmöglichkeit (von der Leadgenerierung bis zum Generalisten) jeder Fachhändler unabhängig vom Know-how und Ressourcen profitieren bzw. zusätzliche Ertragsquellen generieren kann.

Danach ging Hofer auf die Neuigkeiten in den einzelnen Produktsparten ein, zu denen Förder-/Bonusprogramme der Hersteller ebenso zählten wie die neu definierten Kernsortimente (z.B. im Bereich Haushaltsgroßgeräte) oder Exklusivgeräte. Außerdem wurde das Sortiment ausgebaut: Neu sind etwa die LOEWE We.See TV-Modelle (direkt über das EP:Lager verfügbar) sowie Leuchtmittel von Philips und Phlips hue (durch die Distribution über Hama); daneben wurde die Zusammenarbeit mit LG wieder aufgenommen (TV-Modelle ab Lager verfügbar) und mit Metz – erstmals bei den Grünen Infotagen an Bord – ein exklusives Einstiegsangebot geschnürt (Metz Blue-Geräte ebenfalls ab Lager verfügbar).

Den Abschluss des Vortrags bildete ein Ausblick auf die kommenden Veranstaltungs-Highlights: Anfang September die IFA in Berlin und am 26.+27. September die Elektrofachhandelstage in Linz – mit der Abendveranstaltung von ElectronicPartner am 26.9. in der LASK Raiffeisen Arena.

Einen ausführlichen Nachbericht lesen Sie in der E&W 7-8/2025. Einige Impressionen von den Events finden Sie gleich hier: