„Unlimitierte Möglichkeiten“

Magenta-Sommerkampagne: Entspannt durch die heiße Jahreszeit

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 23.06.2025

Für unlimitierte Möglichkeiten startet Magenta nun seine Sommeroffensiven.

Magenta startet mit seiner Sommerkampagne in die heiße Jahreszeit und sorgt dafür, dass sich Kunden entspannt zurücklehnen können – egal ob zuhause oder auf Reisen. Unter dem Motto „Offen für einen Sommer voller unlimitierter Möglichkeiten“ bietet Magenta unlimitiertes Datenvolumen in allen Smartphone-Tarifen, doppelte Roaming-Daten in den Reisepaketen und Top-Smartphones schon ab 0 Euro.

„Es freut mich, dass wir das beste Netz im Sommer unlimitiert erlebbar machen. Damit sind dem Sommervergnügen absolut keine Grenzen gesetzt, sei es beim Surfen oder Telefonieren.“, so Magenta CCO Branko Stanchev.

Ab heute sind alle drei Smartphone-Tarife von Magenta mit unlimitiertem Datenvolumen ausgestattet. Damit genießen ab sofort auch Kunden der bisherigen Einstiegstarife unbeschwertes Surfen – ganz ohne Datensorgen.

Doppelte Daten auf Reisen

Wer den Sommer im Ausland verbringt, profitiert von doppeltem Datenvolumen in allen Magenta Reisepaketen (Internet Welt S bis XL). Damit bleiben auch außerhalb der EU Videos, Musik und Navigation jederzeit verfügbar – und das mit voller Kostenkontrolle. Magenta schützt Kund:innen zuverlässig vor unerwarteten Roaming-Kosten.

Top-Smartphones ab 0 Euro

Passend zur Sommerkampagne gibt es bei Magenta aktuelle Smartphones – vom Einstiegsmodell bis zum High-End-Flaggschiff – bereits ab 0 Euro. Viele dieser Angebote gelten sowohl für neue als auch für bestehende Kund:innen. So winkt im Tarif Mobile S etwa das Samsung Galaxy A56 oder das Honor 400 Lite. Wer noch mehr Leistung sucht, wird im Tarif Mobile Unlimited mit dem Honor Magic 7 Pro oder dem Samsung Galaxy S25 um 0 Euro fündig.