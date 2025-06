Live und kostenlos miterleben

simpliTV bringt den ACSL Summer Bowl 2025 auf alle Screens

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 23.06.2025

Am 28. Juni findet der ACSL Summer Bowl statt. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, bringt simpliTV das Sport-Highlight frei zugänglich auf alle Screens. (© Lukasclausz)

Am Samstag, den 28. Juni 2025, steigt im Stadion Hohe Warte das größte Uni-Sportevent des Jahres: der ACSL Summer Bowl. Rund 8.000 Fans werden erwartet. Wer wird ACSL Football Champion 2025? Dank simpliTV können Footballfans in ganz Österreich den College-Football-Spirit live und kostenlos miterleben.

Am Samstag entscheidet sich, welches Team sich heuer die Football-Krone aufsetzt. Im Stadion Hohe Warte treffen die beiden besten College-Teams aufeinander, die WU Wien Tigers und TU Wien Robots. Wer sich den dritten Platz sichert, klärt sich im Duell zwischen den Uni Wien Emperors und den BOKU Beez. Das Finale wird begleitet von Festivalstimmung, Marching Band, einer spektakulären Halftime Show und der gesamten ACSL Community.

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, bringt simpliTV das Sport-Highlight frei zugänglich auf alle Screens: Über die kostenlose simpliTV App wird das Event live gestreamt – inklusive Festival-Atmosphäre, Cheerdance und allen Programmhöhepunkten. Highlights und das komplette Programm stehen zudem On-Demand auch im Nachhinein zur Verfügung.

Super Bowl der Unis auf simpliTV erleben

„Wir freuen uns sehr, den ACSL Summer Bowl 2025 erneut live und kostenlos zu streamen und so ein einzigartiges Stück Sportkultur für alle überall erlebbar zu machen“, so Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpliTV. Auch die Veranstalter der ACSL sehen in der Partnerschaft mit simpliTV eine besondere Chance: „Der Summer Bowl ist pure Emotion, Community und College-Spirit – genau dieses Erlebnis wollen wir gemeinsam mit simpliTV in ganz Österreich und darüber hinaus verbreiten“, betont Lawrence Gimeno Sierra, ACSL Gründer abschließend.

Mit der Übertragung des ACSL Summer Bowl möchte simpliTV einmal mehr seine breite Sportkompetenz zeigen: Neben globalen Top-Events setzt die Plattform gezielt auf nationale Sport-Highlights und macht diese für alle Fans digital erlebbar.

Timetable & Matchups

13:00: Einlass

14:00: Spiel um Platz 3 – Uni Wien Emperors vs BOKU Beez

17:15: ACSL Finale – TU Robots vs WU Tigers

18:45: Halftime Show

21:00: Siegerehrung