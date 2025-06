„Den After Sales Service in Österreich und Deutschland weiter voranzubringen“

Smeg: Thore Brockmann ist neuer Leiter Kundendienst

Hausgeräte | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 23.06.2025

Thore Brockmann ist neuer Leiter Kundendienst bei Smeg. (Foto: Smeg)

Smeg konnte Thore Brockmann als neuen Leiter Kundendienst gewinnen. Nach über 25 Jahren bei BSH Hausgeräte wird der Brancheninsider jetzt den Service des italienischen Hausgeräte-Herstellers in Deutschland und Österreich verantworten und weiterentwickeln.

Seit Anfang Mai 2025 ist Thore Brockmann Leiter Kundenservice bei Smeg Deutschland. Der italienische Hausgeräte-Hersteller hat sich damit laut eigenen Angaben einen besonders erfahrenen Manager in sein Führungsteam geholt. Denn Brockmann bringe neben 25 Jahre Branchenexpertise auch jede Menge Servicepraxis mit: „Vor seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre absolvierte er eine praktische Berufsausbildung – und in dieser Zeit reparierte der gebürtige Hamburger bereits als Servicetechniker Hausgeräte. Die Herausforderungen im Kundenservice sind ihm also von Grund auf vertraut. Seine Karriere bei BSH Hausgeräte führte ihn anschließend über verschiedene Positionen; zuletzt verantwortete er als Service Operations Lead sämtliche Kundendienst-Prozesse eines Geschäftsfelds für Endkunden und Servicepartner“, berichtet Smeg.

After Sales Service

Nun übernimmt Brockmann bei Smeg die Abteilung After Sales Service. Hierin bündelt der italienische Hausgeräte-Hersteller neben dem Kundendienst alle Touchpoints nach dem Kauf eines Geräts. Dazu gehören sowohl der Verkauf von Ersatzteilen, Accessoires und Zubehörteilen als auch das Qualitätsmanagement. Über seine neue Aufgabe sagt Brockmann:

„Neben der Servicequalität gilt mein besonderes Augenmerk den Prozessen. Denn reibungslose Abläufe sind nicht nur die Voraussetzung für eine hohe Kundenzufriedenheit. Sie sind auch wichtig für die Kosteneffizienz. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team den After Sales Service in Österreich und Deutschland weiter voranzubringen.“

Als Teil des Management Teams berichtet Brockmann künftig direkt an die Geschäftsleitung. Uwe Blanarsch-Simon, Geschäftsführer von Smeg Deutschland, ergänzt: „Smeg ist immer noch ein typisches Familienunternehmen und daher ist es für uns besonders wichtig, dass Kunden und Partner auch nach dem Kauf hervorragend betreut werden. Denn nur mit exzellentem Service können wir Kunden langfristig an die Marke Smeg binden. Umso mehr freut es mich, einen so erfahrenen Kollegen für die Leitung unserer Abteilung After Sales Service gewonnen zu haben.“