„Eine strategische Investition“

Gorenje setzt Partnerschaft mit der EHF Champions League fort

Hausgeräte | 0 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 24.06.2025

Gorenje setzt seine langjährige Partnerschaft mit der Machineseeker EHF Champions League fort und wird erstmals auch saisonaler Partner der EHF Champions League Women. Die Fortsetzung und Ausweitung der bestehenden Partnerschaft wurde beim TruckScout24 EHF FINAL4 in Köln bekannt gegeben.

Seit 2017 sponsort Gorenje als regionaler Partner den höchsten europäischen Handball-Männerwettbewerb EHF Champions League. 2022 wurde Gorenje Premium Partner und nun durch die jüngste Verlängerung offizieller Partner der Machineseeker EHF Champions League sowie der EHF Champions League Women.

Gorenje wird in allen Arenen präsent und in sämtliche Marketingaktivitäten der Männer- und Frauenspiele der EHF Champions League eingebunden sein. Bereits Rechteinhaber für Werbung beim EHF FINAL4 Women 2024 und 2025, erweitert Gorenje sein Engagement jetzt im Frauenhandball und möchte diese Partnerschaft nutzen, um den Frauensport zu stärken.

Gorenje hat sich auch im digitalen Bereich als engagierter Partner erwiesen. Mit Formaten wie „Breakfast for Champions“ (Online-Interviews mit Schlüsselspielern vor dem Spiel der Woche während der Pandemie 2020–2022), „Young Players to Watch“ in der Saison 2023/24 sowie den „Top 5 Goals“ der vergangenen Saison. Zusätzlich gab es im Rahmen des Sponsorings auch einige kreative Vor-Ort-Aktionen, wie zB. die riesige Trockner-Challenge, den Disco-Waschsalon oder die Küche mit personalisierten Emoji-Masken.

Andreas Kuzmits, Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria sagt: „Sport-Sponsoring ist eine strategische Investition, die unsere Marke stärkt und das Geschäftswachstum in Europa fördert. Unsere langjährige Partnerschaft mit der Europäischen Handballföderation ermöglicht uns eine bedeutungsvolle Verbindung zu unseren Kunden und stärkt das Vertrauen in die Marke Gorenje. Wir stehen weiterhin zu unserem Versprechen – den Alltag mit zuverlässigen, hochwertigen Geräten zu vereinfachen – und sorgen dafür, dass Gorenje eine verantwortungsvolle und nachhaltige Wahl bleibt. Durch energieeffiziente Innovation, ethische Produktion und wirkungsvolle Partnerschaften möchten wir dauerhaften Mehrwert für unsere Kunden und die Gemeinschaften schaffen, denen wir dienen.“