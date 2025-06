Neuheit für Professionals – Festwasseranschluss für Jura X10 und X4

Jura: Genuss im Fluss

Dominik Schebach | 24.06.2025

Innenansicht der X10c mit Festwasseranschluss bei der Zubereitung einer Cold Brew-Spezialität.

Mehr Komfort für den kommerziellen Einsatz bietet Jura mit den neuesten Varianten der beliebten Professional-Vollautomaten X10 und X4. In den Ausführungen X10c und X4c sind diese beiden Modelle ab sofort mit Festwasseranschluss erhältlich. Jura Bezahl- und Managementsystem erhielt ein Update zu Pocket Pilot 3.0.

Man kennt das: Endlich ist die ersehnte Pause da, Kaffeeduft liegt in der Luft, die Vorfreude steigt – und wenn man endlich an der Reihe ist, ist der Wassertank leer. Also erst noch einmal auffüllen gehen, bevor der frisch gebrühte Kaffee in die Tasse laufen kann. Für Umgebungen mit hoher Frequenz, wie zum Beispiel Büros, Kanzleien, Friseure, Bäckereien oder Kundenbereiche, lohnt sich ein Blick auf eine besonders komfortable Lösung: Kaffeevollautomaten mit Festwasseranschluss. Die Schweizer Traditionsmarke Jura stattet diesen Sommer gleich zwei ihrer beliebten Professional-Kaffeevollautomaten mit dem praktischen Upgrade aus: Die X10c und X4c gibt es jetzt auch mit Festwasseranschluss. Direkt an die Wasserleitung angeschlossen, entfällt das manuelle Nachfüllen des Wassertanks. Das spart Zeit, sorgt für einen gleichbleibenden Ablauf und hält den Genuss im Fluss. Dabei bleiben die beiden Professional-Vollautomaten von Jura maximal flexibel: Für den mobilen Einsatz oder wechselnde Standorte brühen die X10c und die X4c erstklassige Kaffeespezialitäten selbstverständlich auch ganz klassisch mit einem großzügigen 2,8 Liter Wassertank.

Qualität und Vielfalt: Jura X10c

Mit 34 Kaffeespezialitäten, acht davon kalt extrahiert, bringt die X10c Vielfalt ins professionelle Umfeld. Neben den klassischen Hot Brews und den trendigen Cold Brews bereitet die X10c (UVP 3190 Euro excl. MwSt.) auch verlängerte Kaffeespezialitäten sowie Spezialitäten mit Milch auf Knopfdruck zu. Das Mahlwerk P.A.G.2+, die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionalität der X10c überzeugen. Über das Farbdisplay und die physischen Tasten ist die Interaktion mit dem Vollautomaten intuitiv und einladend. Die X10c ist auf einen Bedarf von 100 Kaffeespezialitäten pro Tag ausgelegt.

Der Festwasseranschluss sorgt für die stetige Versorgung mit Frischwasser und macht die Bedienung noch komfortabler. Dank flexibler Anschlusslösung lässt sich der Profi-Vollautomat bei Bedarf unkompliziert vom Wasseranschluss trennen und klassisch mit seinem großzügigen 2,8 Liter Wassertank betreiben. Die X10c besticht aber nicht nur mit ihrem perfekten und einfachen Handling, sie ist auch ein echter Hingucker: Das Designkonzept folgt einer klaren Formensprache und hoher Funktionalität. Von der Linienführung über den flexiblen Wasseranschluss bis hin zur MDB-Schnittstelle überzeugt die X10c mit zeitlosem, typischem Jura-Design.

Perfekte Schwarzkaffee-Spezialitäten: Jura X4c

Die X4c meistert vom Espresso bis zum Americano eine hochwertige Auswahl an Schwarzkaffeespezialitäten. Ausgestattet mit dem Professional Aroma Grinder (P.A.G.2) und Hightech-Brühverfahren – wie dem Puls-Extraktionsprozesses (P.E.P.®) oder der praktischen One-Touch-Lungo-Funktion – verleiht die X4c jeder Schwarzkaffee-Spezialität ihr charakteristisches Aromaprofil. Das nutzerzentrierte Konzept, die ergonomisch gestalteten Komponenten des Pure-Coffee-Vollautomaten und seine durchdachte Funktionalität überzeugen überall dort, wo täglich bis zu 100 Kaffeespezialitäten zubereitet werden.

Die X4c (2750 Euro exkl. MwSt.) verbindet bewährte Qualität mit dem zusätzlichen Komfort eines flexiblen Festwasseranschlusses, der bei Bedarf unkompliziert getrennt werden kann. Damit lässt sich die X4c mit dem integrierten 2,8 Liter Wassertank auch manuell betreiben. Professionell ist auch ihr Auftritt: In der Farbe Dark Inox und mit gradliniger Formensprache präsentiert sich der Pure-Coffee-Vollautomat im klassischen Jura-Design. Als zeitloser Blickfang wirkt die X4c in designaffiner Umgebung genauso stilvoll wie auf der Theke eines Caterers oder in der Kaffeeküche eines modernen Unternehmens.

Jura Pocket Pilot 3.0

In Verbindung mit einem Business Connect können die Jura Professional-Vollautomaten auf Pocket Pilot 3.0, das mobile Bezahl-, Abrechnungs- und Verwaltungssystem von Jura, zugreifen. Die kostenlose Webapplikation nutzt die Telemetriedaten des Vollautomaten in Echtzeit und bietet dadurch ein optimales Anwendererlebnis für Betrieb und Nutzung. Die Jura X10c und die X4c verfügen darüber hinaus über den MDB-Standard und bieten dadurch eine flexible Anbindung an herkömmliche Bezahlsysteme.