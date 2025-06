„Waschen statt Wegwerfen“

Leifheit launcht Superduster

Die Branche | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 24.06.2025

Die Nachfrage nach wiederverwendbaren Reinigungsprodukten steigt – auch im Bereich der trockenen Staubentfernung. Mit dem neuen Superduster erweitert Leifheit nun sein Sortiment um „ein durchdachtes langlebiges wiederverwendbares System, das Effizienz und Nachhaltigkeit in einem Produkt vereint“, wie das Unternehmen beschreibt.

Ganz im Sinne des Prinzips „Waschen statt Wegwerfen“ bietet die Leifheit Duster-Serie, bestehend aus Staubwedeln für die Oberflächen und einem Staubwischer für die trockene Bodenreinigung, eine alltagstaugliche Lösung für alle, die Wert auf Wiederverwendbarkeit und Reinigungsleistung legen. „Für den Handel ergibt sich daraus eine attraktive Sortimentsergänzung mit klarem Abgrenzungspotenzial zu herkömmlichen Einwegprodukten und zusätzlicher Kaufdynamik“, sagt Leifheit. (Weitere Informationen unter www.leifheit.at.“

Drei zentrale Stärken

Mit dem Launch des Superduster vereint Leifheit laut eigenen Angaben drei zentrale Stärken: eine hohe Reinigungsleistung, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und ein nachhaltiges Konzept. „Die rundum angeordneten Mikrofasern des Bezugs sorgen für eine 360°-Anziehungskraft, die Staub, Haare und Allergene aus allen Winkeln aufnimmt – auch in schwer zugänglichen Bereichen. Die biegsame Wischfläche passt sich flexibel an unterschiedliche Oberflächen an und ermöglicht eine gründliche Reinigung mit nur wenigen Wischbewegungen – das spart Zeit und erhöht die Alltagstauglichkeit. Das überzeugt auch Endverbraucher nachhaltig“, so Leifheit.

„Technik, Komfort und Wiederverwendbarkeit in einem Produkt“

Der ergonomisch geformte Griff aus 96% recyceltem Kunststoff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ein schnelles, müheloses Abstauben. Nach dem Einsatz lässt sich der Bezug des Superduster bis zu 50-mal in der Waschmaschine reinigen und vielfach wiederverwenden – „eine langlebige Alternative zu Einwegprodukten“.

Ausgestattet mit dem Leifheit Click-System, lässt sich der Superduster flexibel mit allen Leifheit Click-System-Stielen kombinieren – ein Vorteil insbesondere bei der Reinigung von höher gelegenen oder schwer erreichbaren Stellen.

Die Superduster Produkte sind auf verschiedenste Anwendungsbereiche zugeschnitten:

Superduster (Standard) für verwinkelte Stellen und Alltagsflächen

für verwinkelte Stellen und Alltagsflächen Superduster XL für größere Flächen und schwer zugängliche Höhen

für größere Flächen und schwer zugängliche Höhen Superduster Floor für die komfortable Bodenreinigung

Leifheit beschreibt: „Alle Varianten sind sehr leicht und ergonomisch in der Handhabung. Die hochwertigen Mikrofasern sorgen für zuverlässige Staubaufnahme – auch auf empfindlichen Oberflächen. Mit den separat erhältlichen Refills lassen sich die Produkte dauerhaft im Einsatz halten.“

Marktstart und Sichtbarkeit

Zum Verkaufsstart im Juli 2025 setzt Leifheit auf eine umfassende Aktivierung am Point of Sale. Aufmerksamkeitsstarke Displays und Aufsteller sollen für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen und eine flexible Platzierung im Handel ermöglichen. Ergänzt wird die Markteinführung durch gezielte PR- und Social-Media-Maßnahmen. Abschließend erklärt Leifheit: „Der Superduster verbindet die Flexibilität eines klassischen Staubtuchs mit der Wiederverwendbarkeit eines langlebigen Reinigungssystems – und bietet dem Handel eine zukunftsorientierte Lösung für eine nachhaltigere Sortimentsgestaltung.“