Kontinuität und neue Impulse

WKÖ-Gewerbe und Handwerk: Sechs Bundesinnungen starten in neue Funktionsperiode

Hintergrund Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 24.06.2025

Christian Bräuer wurde als als Bundesinnungsmeister der Elektrotechniker wiederbestellt.

Die sechs Bundesinnungen des Gewerbes und Handwerks starten in die neue Funktionsperiode. Mitte Juni wurden in den konstituierenden Sitzungen zentrale personelle Entscheidungen getroffen, darunter die Wiederbestellung von Christian Bräuer als Bundesinnungsmeister der Elektrotechniker.

Mit der Ernennung von Manfred Denk zum neuen Bundesspartenobmann vollzieht sich ein Führungswechsel in der Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker: Anton Berger übernimmt als neuer Bundesinnungsmeister ab sofort das Ruder. Seine Stellvertreter sind Franz Schnöller sowie Gerald Kopsa.

Christian Bräuer als Bundesinnungsmeister wiederbestellt

In der Bundesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker wurde Christian Bräuer als Bundesinnungsmeister wiederbestellt, ebenso wie seine Stellvertreter Günter Kober und Stephan Preishuber. „Ich danke herzlich für das Vertrauen in meine Wahl zum Bundesinnungsmeister einer sehr dynamischen, zukunftsorientierten und modernen Branche. Wir Elektrotechniker:innen übernehmen mit unserer Expertise in den Bereichen Energieerzeugung und Speicherung, Gebäudetechnik und Digitalisierung eine Schlüsselrolle für die Zukunft unseres wunderschönen Landes und sind bereit, mit der notwendigen Verantwortung die großen Herausforderungen zu übernehmen“, erklärte Bräuer: „Gemeinsam mit der gesamten Wertschöpfungskette der Elektrobranche werde ich die Bedeutung der Elektrotechnik und aller ihrer Berufsgruppen stark nach außen tragen und die zentrale Rolle der Elektrobranche für das heutige und das zukünftige Leben sichtbar machen. Wir werden gemeinsam ein starkes Signal an Politik und Wirtschaft senden: Österreichs Elektriker:innen sind unverzichtbar in den Sektoren der Energiewende, Gebäudetechnik, Energieeffizienz, E Mobilität und der Digitalisierung. Wir sind bereit, die Zukunft ist elektrisch!“

Neu gewählt

In der Bundesinnung Fahrzeugtechnik erhielt Roman Keglovits-Ackerer erneut das Vertrauen des Bundesinnungsausschusses ausgesprochen. Seine Stellvertreter sind Manfred Kubik sowie Thomas Marichhofer. In der Bundesinnung Holzbau wurde Simon Kathrein als Bundesinnungsmeister bestätigt, zu seinen Stellvertretern wurden Josef Frauscher und Robert Böhm gewählt. Bei der konstituierenden Bundesinnungsausschuss-Sitzung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker wurde erneut Andreas Höller als Bundesinnungsmeister gewählt. Seine Stellvertreter sind Peter Kluhs und Rudolf Gort. Last but not least wurde Erwin Wieland einstimmig zum Bundesinnungsmeister der Maler und Tapezierer wiedergewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden für die Funktionsperiode 2025 bis 2030 Hannes Koudelka und Peter Ullmann bestellt.