„Der Markt funktioniert"

Gallup-Umfrage: Mehrheit der Österreicher ist mit ihrem Stromanbieter zufrieden

Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 25.06.2025

„Für uns zeigen diese Zahlen klar – der Markt funktioniert. Unsere Kundinnen und Kunden können aus einer breiten Palette an Angeboten wählen“, so Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie.

Eine aktuelle österreichweite Umfrage des Gallup Instituts im Auftrag von Oesterreichs Energie zeigt: Die große Mehrheit der österreichischen Stromkunden ist mit ihrem aktuellen Stromanbieter zufrieden. So beurteilten die überwiegende Mehrzahl der Befragten ihren aktuellen Stromlieferanten als zuverlässig, leistungsfähig und kundenfreundlich.

Vor allem im Hinblick auf die Zuverlässigkeit (87 % Zustimmung) und Leistungsfähigkeit (88 %) schnitt der aktuelle Stromlieferant bei den Befragten sehr gut ab. Aber auch Aspekte wie Kundenfreundlichkeit (69 %), Erreichbarkeit (69 %) und Service- und Dienstleistungsorientierung (70 %) spielten eine große Rolle. Laut Oesterreichs Energie konnte die Branche gegenüber dem Jahr 2023 in allen erfassten Dimensionen deutliche Verbesserungen erreichen. „Diese Zahlen spiegeln deutlich die hohe Zufriedenheit der Stromkundinnen und -kunden wider und zeigen, dass die intensiven Bemühungen unserer Unternehmen im Hinblick auf eine Verbesserung der Kundenbeziehungen eine deutliche Wirkung zeigen“, erklärt Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie.

Die geäußerte Kritik von E-Control und Bundeswettbewerbsbehörde, dass es am österreichischen Strommarkt zu wenig Wettbewerb gäbe, kann sie nicht nachvollziehen. „Für uns zeigen diese Zahlen klar – der Markt funktioniert. Unsere Kundinnen und Kunden können aus einer breiten Palette an Angeboten wählen“, so Schmidt. „Außerdem zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass alle etablierten Anbieter ihre Haushaltstarife seit dem Ende der Energiekrise bereits deutlich gesenkt haben. Vor allem im Hinblick auf einfachere Rechnungen, noch mehr Transparenz und eine klarere Kommunikation können wir aber sicher noch besser werden, wobei der Gesetzgeber und die Regulierungsbehörde hier unterschiedliche Ansprüche stellen.“