Erneuerbare Energien besonders gefragt

oekostrom AG-Studie: 64 % der Österreicher offen für Investments in erneuerbare Energien

Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 25.06.2025

V.l.n.r.: Ulrich Streibl, CEO der oekostrom AG, und Susanne Hasenhüttl, Wissenschaftliche Projektmanagerin Sustainable Finance bei ÖGUT.

Nachhaltige Geschäftsmodelle überzeugen in der gesamten DACH-Region mit hohem Vertrauen und gelten mehrheitlich als sichere und attraktive Geldanlage. Das geht aus der neuen Studie der oekostrom AG hervor.

Wie die aktuelle Studie zeigt, haben bereits 29 % der Befragten hierzulande in nachhaltige Geschäftsfelder investiert. Dabei seien vor allem Glaubwürdigkeit und Transparenz entscheidend. Die Hälfte der Befragten wünscht sich zudem mehr Möglichkeiten, in nachhaltige Geldanlagen zu investieren. Wie die Studie zudem zeigt, rechnet eine klare Mehrheit von 72 % der Österreicher mit einem weiteren Wachstum für grüne Produkte. Zwei Drittel glauben, dass sich nachhaltige Investments langfristig rentieren – fast ebenso viele sehen sie als Beitrag zum Klimaschutz. Allerdings fühlen sich ebenfalls zwei Drittel unsicher, wie nachhaltige Investments von anderen unterschieden werden können. Und 75 % geben an, derzeit über keine finanziellen Mittel für ein Investment zu verfügen. Die junge Generation zeigt das größte Interesse an grünen Investments: Nur 9 % der 20- bis 29-Jährigen lehnen nachhaltige Anlagen grundsätzlich ab, bei den über 60- bis 69-Jährigen sind es 34 %.

Im Ländervergleich zeigt sich: Das Interesse ist in der Schweiz am höchsten, gefolgt von Österreich. 38 % der Schweizer investieren bereits und rund 60 % wünschen sich mehr Angebote. In Deutschland ist die Zurückhaltung am größten: Ein Drittel der Befragten kann sich ein nachhaltiges Investment überhaupt nicht vorstellen. „Diese Zahlen zeigen klar: Das Bewusstsein für nachhaltige Geldanlagen ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt sehr gute Möglichkeiten, sich über transparente Direktbeteiligungen mit ökologischer und sozialer Wirkung einzubringen – diese Form der Beteiligung verdient noch mehr Sichtbarkeit und Vertrauen“, sagt Ulrich Streibl, CEO der oekostrom AG.

Großer Vertrauensbeweis

Wie aus der Studie außerdem hervorgeht, ziehen 64 % der Österreicher ein Investment in erneuerbare Energien in Betracht – bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 72 %. Besonders beliebt sind Photovoltaik (42 %), Recycling (38 %), Wasserkraft (34 %) und Windkraft (33 %). Damit zählen Sonne, Wasser und Wind zu den vier beliebtesten Anlagebereichen. Zum Vergleich: Der nachhaltige Gebäudesektor erhält 28 %, E-Mobilität 23 % Zustimmung. Auch DACH-Ländervergleich ist das Interesse an erneuerbaren Energien hoch: Die Schweiz liegt mit Österreich bei 64 % gleichauf, in Deutschland sind es 51 %. „Dass erneuerbare Energien so weit vorne liegen, freut uns besonders. Es zeigt, dass viele Menschen an die Kraft von Sonne, Wasser und Wind glauben, unabhängig vom politischen Zickzack-Kurs. Einen größeren Vertrauensbeweis für diese Zukunftsbranche gibt es kaum“, so Streibl.

2024 erreichten nachhaltige Geldanlagen in Österreich ein Volumen von rund 90 Milliarden Euro – ein Plus von 32 % gegenüber dem Vorjahr. „Nachhaltige Investments haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Auch wenn es aktuell einen kleinen Einbruch gibt, gehe ich davon aus, dass nachhaltige Investitionen die Zukunft sind. Darin enthalten sind nachhaltige Publikumsfonds, Mandate und Spezialfonds sowie nachhaltig verwaltete Kund:innen- und Eigenanlagen. Doch die Möglichkeiten sind viel vielfältiger: Grüne Staatsanleihen, nachhaltige Spar- und Versicherungsprodukte oder Direktbeteiligungen an verantwortungsvoll agierenden KMUs und Start-ups zählen ebenso dazu“, so Susanne Hasenhüttl, Expertin für Green Finance bei ÖGUT.