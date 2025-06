Top-Smartphones zum Mittelklassepreis und das nachhaltig

Drei: Neue „Handyfreiheit“ für leistbare Smartphones

26.06.2025

CEO Rudolf Schrefl und COO Günter Lischka stellten die neue Handyfreiheit hoch Drei vor.

Für die Österreicher werden leistungsfähige Smartphones immer wichtiger. Wie die marketmind-Handystudie 2025 zeigt, hat beinahe jeder zweite Befragte in den vergangenen beiden Jahren sein Endgerät erneuert, jeder Vierte hat dabei knapp 1.000 Euro und mehr investiert. Damit die Top-Geräte auch in Zukunft für die breite Masse der Österreicher leistbar bleiben, denkt Drei das seit Jahrzehnten bestehende System, ein Top-Handy zu kaufen, völlig neu: Mit der heute vorgestellten „Handyfreiheit“ soll es in Zukunft Top-Smartphones zu Mittelklassepreisen geben.

„Der Marktanteil von High End-Smartphones hat sich innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt. Es geht nicht nur um Prestige. Spätestens mit dem Durchbruch der künstlichen Intelligenz ist das Smartphone zum Dauerbegleiter in jeder Lebenslage geworden. Mit der neuen Handyfreiheit sorgen wir dafür, dass das Smartphone als Schlüssel zur digitalen Welt leistbar und nachhaltig bleibt, und übernehmen in Zukunft einen aktiven Part in der Kreislaufwirtschaft“, erklärte dazu heute Rudolf Schrefl, CEO von Drei.

Mit dem neuen System erhalten Kunden ohne Anzahlung das neueste Smartphone-Modell in Kombination mit einem von zwei 5G-Tarifen zu einem erschwinglichen Monatspreis. Dieser ist deshalb günstiger, weil Kunden anstatt des Gerätevollpreises bei der „Handyfreiheit“ nur noch die Differenz zwischen Neupreis und dem späteren Wiederkaufswert des Handys begleichen.

Monatliche Kosten stark reduziert

Ein Upgrade auf das nächste Top-Handy ist erstmals bereits nach 12 Monaten gegen eine anteilige Gebühr für die verbleibenden Bindungsmonate möglich, wenn man sein aktuelles Gerät an Drei zurückgibt. Nach 24 Monaten ist dieser Tausch kostenfrei. Behält man sein Smartphone länger als 24 Monate, sinkt der Monatspreis automatisch. Für die wachsende Zahl der Konsumenten, die ein leistungsstarkes High End Gerät wünschen, reduzieren sich die monatlichen Kosten damit um bis zu 20 Euro.

Gleichzeitig berücksichtig Drei damit, dass einige Kunden ihre Smartphones immer länger behalten. Und der Betreiber schafft ein Ökosystem für Refurbished-Smartphones, denn heute verstauben noch immer mehr als 40% der abgelegtem Smartphones in der berühmten Schublade, wie auch COO Günter Lischka ergänzte: „Die Smartphone-Nutzung und unsere Anforderungen an die Technik haben sich gravierend verändert. Nur die Finanzierungsmodelle für unsere Handys sind seit Jahrzenten unverändert. Wir haben deshalb den Prozess des Handykaufs neu gedacht und ein innovatives System entwickelt, um den Kauf hochwertiger Smartphones leistbarer und nachhaltiger zu machen. Mit der Handyfreiheit belohnen wir Kunden, die Top-Handys länger in Verwendung haben, und übernehmen gleichzeitig eine aktive Rolle, damit künftig mehr hochwertige Refurbished-Handys ein zweites Leben erhalten.“

D.h. konkret, wer das Top-Handy länger als zwei Jahre nutzt, wird durch den automatisch sinkenden Monatspreis für seine Nachhaltigkeit belohnt. Die retournierten Smartphones werden von einer Partnerfirma professionell aufbereitet und wieder verkauft. Für „Preloved“ Smartphones gibt es einen wachsenden Markt: Während laut Studie aktuell rund neun von zehn Smartphones Neugeräte sind, können sich 55 %vorstellen, ihr nächstes Handy gebraucht zu kaufen.

Freiheit hoch Drei

Die Handyfreiheit ist in den Tarifoptionen L (80 GB 5G Datenvolumen) oder Unlimited (unlimitierte 5G Daten, Zusatzeinheiten außerhalb der EU) erhältlich. Aus der Kombination aus Tarif und Handymodell ergibt sich der Monatspreis, der beispielsweise beim iPhone 16 mit 128 GB im Tarif L in den ersten 24 Monaten bei 41,90 Euro liegt. Im dritten Jahr reduziert sich der Monatsbetrag automatisch auf 38,90 und im vierten auf 30,90 Euro. Erstmals kann das Gerät nach 12 Monaten gegen eine Gebühr getauscht werden, nach 24 Monaten ist der reguläre Tausch möglich, wobei sich der neue Monatspreis nach dem gewählten Handy richtet. Wer das Smartphone doch behalten und etwa in der Familie weitergeben will, zahlt einen festgelegten Restbetrag, der sich nach dem Alter des Gerätes richtet. Nach 36 oder 48 Monaten liegt der Wiederverkaufswert bei null Euro. Ist das Handy länger in Verwendung, fällt nur noch der Basistarif an.