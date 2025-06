Geringerer Projektionsabstand & Upgrade zum RGB Laser

Hisense erweitert Laser Cinema Angebot

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 26.06.2025

Hisense erweitert die P-Serie um den neuen PT1 für frei wählbare Bilddiagonalen bis zu 150 Zoll. (© Hisense Gorenje Germany GmbH)

Hisense präsentiert seinen neuen Laser-Projektor für 80-150 Zoll: den PT1. Ausgestattet mit der TriChroma-Lasertechnologie liefert das Gerät besonders kräftige Farben und eine beeindruckende Bildschärfe. Ein geringerer Projektionsabstand erlaubt eine flexible Platzierung im Raum. Filmfans dürfen sich auf Heimkinoerlebnisse in IMAX-Qualität freuen.

Hisense sorgt für Kinofeeling in den eigenen vier Wänden. Der neue Laser Cinema PT1 bietet einen verkürzten Projektionsabstand und soll mit einem Upgrade auf RGB-Lasertechnologie begeistern. Die TriChroma Technologie kommt jetzt auch in der P-Serie zum Einsatz und liefert mit separaten Lichtquellen in Rot, Grün, Blau eine erweiterte Farbraumdarstellung von BT 2020 110%. Der PT1 projiziert Bilder in einer freiwählbaren Diagonalen zwischen 80 und 150 Zoll. Dazu muss die Konsole im richtigen Abstand zur Wand platziert werden. Auch bei kleinen Räumen kann der Laser Cinema PT1 überzeugen. Denn das auf 0,2 verringerte Projektionsverhältnis erlaubt eine noch nähere Platzierung vor der Leinwand. Die Kalibrierung gelingt manuell oder automatisch über das Menü. Die automatische Bildschirmausrichtung „Auto Screen Alignment“ sorgt dafür, dass die Projektion bis zu 120 Zoll automatisch auf die Leinwand ausgerichtet wird. Die Leinwand ist nicht im Paket enthalten, sondern kann separat erworben und individuell auf den Einsatzort abgestimmt werden.

Optimales Seherlebnis

Auszeichnen soll sich der Laser-Projektor zudem durch seine 4K Ultra HD Auflösung. Darüber hinaus verbessern Dolby Vision und die Unterstützung mehrerer High Dynamic Range (HDR)-Standards Tiefe, Kontrast und kleinste Details. Das Kontrastverhältnis von 3000:1 und 2500 ANSI-Lumen sollen dafür sorgen, dass auch in hellen Umgebungen jede Szene gut zur Geltung kommt. Für ein noch optimaleres Seherlebnis setzt Hisense auf hochmoderne AI-Lichtoptimierung. Ein weiteres Highlight für Filmfans ist die IMAX-Qualität. Der PT1 ist von IMAX und den führenden Technikexperten Hollywoods zertifiziert und ermöglicht einzigartige IMAX-Bildqualität in den eigenen vier Wänden. Für Langlebigkeit sorgt die Premium X-Fusion Technologie, die über 25.000 Stunden Filmvergnügen gewährleistet, ohne dass die Lichtquelle ausgetauscht werden muss.

Auch klanglich weiß der Laser Cinema PT1 zu überzeugen: Zwei frontale 15-Watt-Lautsprecher werden durch zwei nach oben abstrahlende 8-Watt-Speaker ergänzt und liefern ein präzises, detailreiches Klangbild. Dank Unterstützung für Dolby Atmos entsteht ein immersives Hörerlebnis, das das audiovisuelle Gesamtpaket abrundet.

Für Gamer & Sportfans

Auch Sportfans und Gamer kommen auf ihre Kosten: Schnelle Bewegungen und actionreiche Sportszenen werden dank Smooth Motion flüssig dargestellt. Bei Sportinhalten sorgt der Sport Modus für optimierte Bild- und Soundwiedergabe, bei der schnelle Bildabläufe ohne Verzögerungen dargestellt werden und der Kommentator klar und deutlich zu verstehen ist. Der Game Modus reduziert die Eingabeverzögerung und schafft optimale Voraussetzungen für reaktionsschnelle Gaming-Action im Kinoformat.

Hisense setzt beim Betriebssystem auf VIDAA. Es punktet mit zahlreichen Smart-TV-Funktionen und direktem Zugang zu beliebten Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video und Disney+. Eine Sprachsteuerung ist via Knopfdruck auf die Mikrofontaste mit Alexa Built In oder VIDAA Voice möglich.Dank der Share to Funktion können Inhalte vom Handy oder anderen mobilen Geräten auf der großen Leinwand geteilt werden. Dabei werden unter anderem Airplay2 und Apple Homekit unterstützt. Darüber hinaus ist der PT1 mit 3x HDMI-Anschlüssen und 2x USB-Anschlüssen ausgestattet, um zum Beispiel Spielekonsolen, Lautsprechersysteme und vieles mehr zu verbinden. Auch ein zusätzlicher Kopfhöreranschluss ist vorhanden.

Der PT1 ist ab sofort zum UVP von 2499 Euro erhältlich.