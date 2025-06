Zu Beginn der Sommerferien

Zeugnisgeld bei MediaMarkt

Die Branche | 2 | | Stefanie Bruckbauer | 26.06.2025

Morgen, am Freitag den 27. Juni, starten Wien, Niederösterreich und das Burgenland in die Sommerferien. Der Rest Österreichs zieht mit 4. Juli nach. Aber egal wann es losgeht - MediaMarkt möchte allen Schülern den Start der Sommerferien mit einem kleinen Zuschuss versüßen ...

Anlässlich der diesjährigen Sommerferien kassieren Schüler in einem der über 50 MediaMärkte in ganz Österreich fünf Euro für jedes mitgebrachte Jahreszeugnis. Gute Noten werden sogar doppelt belohnt: Jede Eins und jede Zwei im Zeugnis wird zusätzlich mit jeweils einem Euro honoriert.

MediaMarkt gewährt diesen Bonus Schülern aller Jahrgangsstufen und Schularten. Die Aktion ist befristet und läuft nur am jeweils letzten Schultag vor den Sommerferien und dem folgenden Samstag. In allen Märkten in Wien, Burgenland und Niederösterreich können sich Schüler den Bonus also am 27. und 28. Juni 2025 abholen. In Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark gilt die Aktion am 4. und 5. Juli 2025. MediaMarkt betont: „Nur innerhalb dieses Aktionszeitraums kann die Zeugnisgeld-Aktion im Markt vor Ort eingelöst werden. Wichtig ist, dass die Schüler mit ihrem Originalzeugnis persönlich im Markt vorbeikommen. Schüler bis einschließlich 13 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils erscheinen.“

Ob ein neues Spiel, Zubehör für das Smartphone oder andere praktische Gadgets – die Schüler sollen sich im Zuge dieser Aktion kleine Wünsche erfüllen können. „Einfach das gewünschte Produkt aussuchen, Zeugnis persönlich an der Kassa vorweisen und vom Direktabzug von fünf Euro profitieren“, so MediaMarkt und: „Zusätzlich stehen die Mitarbeiter an der Kassa bereit, die Einser und Zweier (gilt nur für Fächernoten) in Euro umzurechnen – auch diese werden anschließend direkt von der Kaufsumme abgezogen.“

Anlässlich der Zeugnisgeld-Aktion haben die Märkte viele Sonderangebote vorbereitet, sodass es sich, wie der Elektroriese sagt, „auf jeden Fall lohnt, Ausschau nach Dingen zu halten, die man sich schon lange einmal gönnen wollte.“