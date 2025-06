Hot! Vertriebsprofi verstärkt ElectronicPartner

Harald Schiefer: Branchencomeback in „Grün”

Hintergrund | 14 | Menschen | Wolfgang Schalko | 27.06.2025

Harald Schiefer ist ab 1. Juli als Leiter des Bereichs „New Business” für ElectronicPartner tätig.

Ebenso überraschend wie der Abschied von RED ZAC zu Jahresbeginn kam nun die Meldung über die Rückkehr von Harald Schiefer in die Elektrobranche: Ab 1. Juli ist Schiefer Teil des ElectronicPartner-Teams und wird den Bereich „New Business Development” in der Zentrale leiten. Dementsprechend groß ist die Freude bei GF Michael Hofer, den sympathischen Branchenkenner an Bord begrüßen zu dürfen.

Über die Jahre habe man sich kennen und schätzen gelernt und viele Gemeinsamkeiten festgestellt, hält ElectronicPartner-GF Michael Hofer fest. Ab 1. Juli spielen er und Harald Schiefer, der im Frühjahr nach 26 Jahren (zuletzt als Einkausfsleiter und Prokurist) RED ZAC verlassen hat, nun auch im gleichen Team. „Harald Schiefer ist eine tolle Persönlichkeit und passt perfekt zu uns bzw. unserem Slogan ‚Einfach persönlicher'“, so der Kooperationschef, der den Neuzugang aber natürlich auch fachlich zu schätzen weiß. Im Bereich „New Business” soll Schiefer seine Erfahrung zur Geltung bringen und zukunftsweisende Projekte für die Mitglieder (mit-)entwickeln. Die interne Vorstellung wurde jedenfalls bereits diese Woche vollzogen und darf angesichts des äußerst positiven Feedbacks der neuen Kollegen als voller Erfolg gewertet werden.

„Bin voller Energie!“

Harald Schiefer ist derzeit noch auf Urlaub und genießt die Zeit mit seiner Familie. Im Telefonat mit E&W meint er. „Mir geht es so unheimlich gut! Ich bin sehr entspannt, genieße das Leben in vollen Zügen und freue mich auf meine Zukunft.“ Er habe die letzten Monate genutzt, um über alles nachzudenken und mit gewissen Dingen abzuschließen. Er brauchte eine Zeit lang „Distanz zur Branche“, um neue Kraft schöpfen zu können. Und das scheint gelungen, denn er sagt: „Ich schaue nicht mehr zurück, sondern lebe im Jetzt und blicke nur noch nach vorne! Ich bin voller Energie!“

Dass er in die Elektrobranche zurückkommt, stand außer Frage. „Ich will weiterhin machen, was ich immer schon gemacht habe und was ich – glaube ich – gut kann. Ich möchte wieder mit ‚meinen‘ Menschen, mit den Händlern zu tun haben. Ich hatte einige Angebote außerhalb des Elektrohandels, aber die habe ich ausgeschlagen, denn: Ich will in der Elektrobranche bleiben, weil es mein Leben ist!“